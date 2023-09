Microsoft per bluccà i driver di stampante di terze parti in Windows Update per una sicurezza mejorata

Microsoft hà annunziatu un cambiamentu significativu in a so strategia di driver di stampante, chì include bluccà a consegna di driver di stampante di terze parti attraversu Windows Update. A cumpagnia pensa à implementà gradualmente stu cambiamentu in i prossimi quattru anni per rinfurzà a sicurità generale di l'ecosistema Windows.

Partendu cù a liberazione di Windows 10 21H2, Microsoft furnisce un supportu integratu per i dispositi di stampante Mopria cumpatibili via u Microsoft IPP Class Driver. Questu significa chì i pruduttori di i dispositi di stampa ùn anu più bisognu di furnisce i so propri installatori, cunduttori o utilità. L'obiettivu di Microsoft hè di simplificà u prucessu di stampa è di eliminà i risichi di sicurezza assuciati à i driver di stampante di terze parti.

Per rinfurzà ancu a sicurità, Microsoft introduverà un novu modu di stampa predeterminatu chì disattiva i driver di terzu per scopi di stampa. Questa mossa hè in risposta à u fattu chì i difetti di sicurezza di u driver di l'impresora sò spessu passati inosservati per periodi estesi, chì ponenu risichi significativi per l'utilizatori.

I cambiamenti in a strategia di u driver di l'impresora seranu implementati gradualmente. Da u 2025, Microsoft cesserà di accettà sottumissioni di driver da i venditori di stampanti, è i novi driver di stampante di terzu ùn saranu più publicati attraversu Windows Update. In u 2026, a classificazione di i driver di stampante serà mudificata per dà priorità à i driver di Classe IPP di Windows in-house. Da u 2027 in poi, l'aghjurnamenti di u driver di l'impresora di terze parti seranu furniti solu per Windows Update s'ellu furnisce correzioni di sicurezza.

Tuttavia, l'utilizatori anu sempre l'opzione di installà i driver di stampante direttamente da i siti web di i venditori cum'è pacchetti di installazione standalone. I driver di stampante di terzu esistenti continuanu à travaglià in tutte e versioni di Windows ancu dopu chì ùn sò più publicati attraversu Windows Update.

Microsoft continuerà ancu à emette patch di sicurezza per i driver di stampanti legacy, sempre chì e rispettive versioni di Windows sò in i so cicli di vita di supportu.

Questa mossa di Microsoft hà u scopu di stabilisce un sistema di stampa più sicuru è mudernu per l'utilizatori di Windows. Fornisce un approcciu simplificatu è centralizatu per i driver di stampante mentre minimizza i potenziali risichi di sicurezza assuciati à u software di terzu.

