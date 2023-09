U novu Controller Wireless Astral Purple Xbox Avà dispunibule per Preorder

By

Microsoft hà liberatu una nova variante di culore di u Xbox Wireless Controller chjamatu Astral Purple. U controller presenta una carcassa frontale viola profonda, thumbsticks è buttoni currispondenti, è una volta bianca. I triggers, bumpers, è D-pad sò neri. I gamers chì sò in u mercatu per un novu controller Xbox è amanu u culore viola ponu avà preorder u controller Astral Purple, à u prezzu di $ 64.99 / £ 59.99, da a Microsoft Store. Hè previstu di lancià u 19 di settembre.

Microsoft hà introduttu diversi novi disinni di culore per i controller Xbox in l'ultimu annu. Alcune di e versioni precedenti includenu u controller Sunkissed Vibes, u controller Stormcloud Vapor, è u controller Velocity Green. In ogni casu, u controller più unicu è pocu cunvenziunale chì Microsoft offra era u controller TMNT di pizza-scented.

I gamers è i fan di Xbox apprezzeranu l'opzione di aghjunghje una spruzzata di viola à a so configurazione di ghjocu cù l'Astral Purple Xbox Wireless Controller. Cù u so disignu esteticamente piacevule, Microsoft cuntinueghja à furnisce una varietà di scelte di culore per adattà à e preferenze individuali. Preordering u controller assicura chì i fan seranu trà i primi à pussede sta nova aghjunta à a linea di controller Xbox.

Fonti:

Articulu fonte: Titulu di l'articulu originale

Definizioni: Xbox - una marca di cunsola di video game sviluppata è posseduta da Microsoft Corporation

Controller - un dispositivu utilizatu per interagisce cù un video game, tipicamente cù i buttoni, i thumbsticks è i triggers

Microsoft Store - un mercatu in linea per i prudutti di software è hardware digitale da Microsoft Corporation

TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles, una franchise chì presenta tartarughe antropomorfe cum'è supereroi

Fonte di l'imaghjini: Link à a fonte di l'imaghjini