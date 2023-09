Microsoft per copre i danni legali per i reclami di violazione di copyright nantu à u cuntenutu generatu da AI

Microsoft hà annunziatu chì assumerà a rispunsabilità per i danni legali in nome di i clienti chì utilizanu i so prudutti di intelligenza artificiale (AI) s'ellu sò demandati per pretese di violazione di copyright nantu à l'output generatu da tali sistemi. A cumpagnia hà dichjaratu chì coprerà i potenziali risichi legali derivanti da rivendicazioni di terze parti, sempre chì i clienti utilizanu "guardrails è filtri di cuntenutu" integrati in i so prudutti.

Cù l'usu crescente di a tecnulugia AI generativa, ci sò stati preoccupati annantu à a capacità di questi sistemi di generà cuntenutu senza riferimentu propiu à l'autori originali. Microsoft, chì s'appoghja assai in GenAI per a so crescita è hà incorporatu a tecnulugia in diversi prudutti cum'è i servizii di nuvola, a ricerca è u software di produtividade di l'impresa, hà u scopu di affruntà queste preoccupazioni è di rinfurzà a fiducia in l'usu di l'AI.

L'impegnu di Copilot Copyright Commitment di a cumpagnia estende specificamente a copertura di indennizziazione di a pruprietà intellettuale esistente à i diritti di copyright ligati à l'usu di l'assistenti AI di Microsoft chjamati Copilots è Bing Chat Enterprise. Fornendu sta copertura, Microsoft hà u scopu di riduce a probabilità di AI di rinvià u cuntenutu infringente è di salvaguardà i so clienti da potenziali ripercussioni legali.

L'enfasi di Microsoft nantu à a tecnulugia AI dimostra u so impegnu à spinghje i limiti di l'innuvazione è à aiutà i clienti in diverse industrie. Cù questu impegnu per copre i danni legali per i reclami di violazione di copyright, a cumpagnia hà u scopu di furnisce un ambiente più sicuru è più sicuru per l'utilizatori per prufittà di e capacità di a tecnulugia AI.

