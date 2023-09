U Microsoft Surface Duo ùn riceve più l'aghjurnamenti di u software

U Microsoft Surface Duo, liberatu in settembre 2020, hà ghjuntu à a fine di u so viaghju di l'aghjurnamentu di u software. Da avà, u dispusitivu ùn riceverà più l'aghjurnamenti di a versione Android è i patch di sicurezza. Questa nutizia pò disappointà l'utilizatori chì anu prumessu trè anni di supportu di software quandu anu acquistatu u dispusitivu plegable.

Quandu u Surface Duo hè statu lanciatu, hè vinutu cù Android 10 preinstallatu. Microsoft hà assicuratu à l'utilizatori chì riceveranu trè anni di aghjurnamenti di sicurezza Android è aghjurnamenti di u sistema operatore. Tuttavia, u dispusitivu hà ricevutu solu dui aghjurnamenti di versione Android in a so vita. In ghjennaghju 2022, hè statu aghjurnatu à Android 11, è più tardi in uttrovi, hà ricevutu l'aghjurnamentu di Android 12L. Sfortunatamente, Android 12L serà l'ultimu aghjurnamentu di a versione Android per u Surface Duo.

A mancanza di supportu di u software per un dispositivu cù un prezzu di $ 1,399 hè certamente deludente per l'utilizatori. Li lascia cun un dispositivu chì ùn pò micca avè l'ultime funzioni o megliurenze di sicurità.

Per d 'altra banda, Microsoft Surface Duo 2, liberatu in uttrovi 2021, riceverà ancu solu trè anni di supportu software. Attualmente funziona in Android 11 è hà ricevutu l'aghjurnamentu d'Android 12L in uttrovi 2022. Tuttavia, Microsoft ùn hà ancu cunfirmatu se u Surface Duo 2 riceverà più aghjurnamenti Android OS prima chì u supportu finisci in uttrovi 2024.

Hè essenziale per l'utilizatori per cunsiderà a vita di supportu di u software di un dispositivu quandu facenu una decisione di compra. Mentre a Surface Duo è a Surface Duo 2 offrenu caratteristiche uniche è fatturi di forma, l'aghjurnamenti limitati di u software ponu influenzà a so usabilità à longu andà.

In cunclusione, a linea Microsoft Surface Duo ùn riceverà più l'aghjurnamenti di u software, cumprese l'aghjurnamenti di a versione Android è i patch di sicurezza. Questu abbanduneghja l'utilizatori cù i dispositi chì ùn riceveranu micca l'ultime funzioni è migliurà. L'utilizatori anu da cunsiderà a vita di supportu di u software di un dispositivu prima di piglià una decisione di compra, in particulare per i dispositi in u prezzu più altu.

