Microsoft finisce l'aghjurnamenti per u Surface Duo originale, lascendu i clienti delusi

L'uriginale Microsoft Surface Duo, liberatu in u 2020, hà ghjuntu à a fine di i so aghjurnamenti di u software, lascendu i clienti delusi. U dispusitivu unicu di doppia schermu hè statu cummercializatu cum'è un strumentu di produtividade cù capacità multitasking rinfurzate. Tuttavia, e recensioni iniziali anu evidenziatu prublemi significativi di software, anche se u hardware hè statu elogiatu.

Microsoft hà prumessu trè anni di aghjurnamenti di u software per u Surface Duo, ma l'aghjurnamenti eranu lenti à ghjunghje. A cumpagnia hà publicatu una aghjurnazione à Android 11 à principiu di 2022, parechji mesi in ritardu. Questu hè statu seguitu da l'arrivu di Android 12L per u Surface Duo originale è a so sequenza più tardi in 2022.

Sfortunatamente, Android 12L serà l'ultima aghjurnazione per u Surface Duo originale. Una pagina di supportu di Microsoft cunfirma chì l'aghjurnamenti per u dispusitivu, cumprese l'aghjurnamenti cumpleti di l'OS è di a sicurità, finiscinu u 10 di settembre di u 2023. Malgradu questu, una aghjurnazione di Android 13 ùn hè mai stata liberata per u Surface Duo, ancu s'è Google avia liberatu l'aghjurnamentu più di un annu. fà. Questu significa chì i clienti chì anu compru u telefuninu $ 1,400 da Microsoft anu ricivutu menu aghjurnamenti di u SO cumparatu cù i dispositi Google Pixel è Samsung Galaxy.

U futuru ùn pare micca promettente per u Surface Duo 2. Hè previstu di perde u supportu in uttrovi 2024, è ùn ci hè micca indicazione di una liberazione ufficiale di Android 13 per u dispusitivu finu à avà. Microsoft pare avè alluntanatu da u fattore di forma di doppia schermu, cù rapporti chì suggerenu chì a cumpagnia prughjetta un dispositivu plegable simile à u Galaxy Z Fold di Samsung è u Pixel Fold di Google.

Ancu se u Surface Duo originale ùn pò più riceve l'aghjurnamenti, a decisione di Microsoft di fucalizza nantu à un fattore di forma sfarente per i so futuri dispositi indica l'impegnu di a cumpagnia à migliurà l'esperienza di l'utilizatori. Tuttavia, per i pruprietarii di Surface Duo esistenti, a mancanza d'aghjurnamenti li lascia cun un sensu di delusione è un desideriu di più supportu da Microsoft.

