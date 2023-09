Microsoft offre una prutezzione legale à l'utilizatori di i servizii AI Copilot

Microsoft furnisce una prutezzione legale à i clienti chì utilizanu i so servizii AI Copilot è affrontanu cause di violazione di copyright. L'iniziativa, chjamata Copilot Copyright Commitment, hà u scopu di affruntà i prublemi suscitati da i titulari di copyright in quantu à l'usu di opere protette da e cumpagnie AI. U capu legale di Microsoft, Brad Smith, hà dichjaratu chì a cumpagnia assumerà a rispunsabilità per qualsiasi risichi legali è difende i clienti s'ellu sò citati per violazione di copyright mentre utilizanu Copilot.

A decisione d'offre una prutezzione legale deriva da trè motivi principali. Prima, Microsoft vole sustene i so clienti è stà daretu à i servizii chì furnisce. Inoltre, a cumpagnia ricunnosce e preoccupazioni di i titulari di copyright è vole affruntà. Infine, Microsoft hà implementatu salvaguardi per prevene l'usu micca autorizatu di materiale cun copyright.

Sutta a nova pulitica, se un terzu presenta una demanda per violazione di copyright contru un cliente cummerciale per l'usu di Copilot o a so output, Microsoft difenderà u cliente è copre ogni ghjudiziu o accordu avversu risultatu da a causa. Tuttavia, sta prutezzione dipende da u cliente chì utilizeghja i filtri di cuntenutu è i guardrails furniti da Microsoft.

A cullaburazione trà Microsoft è i so clienti hà u scopu di affruntà l'incertezza chì circundava a lege di copyright è assicurà chì l'autori mantenenu u cuntrollu è ricevenu una compensazione giusta per e so creazioni. A cumpagnia ricunnosce l'impurtanza di mantene a cumpetizione è di prumove l'innuvazione in u campu di l'IA generativa. Certi attori di l'industria anu prupostu licenze è permessi di opt-in cum'è un modu per accede à e dati senza violà i diritti di pruprietà intellettuale.

I servizii Copilot di Microsoft, chì includenu GitHub Copilot è altre integrazioni in i prudutti Microsoft, sò diventati populari trà i sviluppatori. In ogni casu, a tecnulugia hà affruntatu sfide legali, cù prucessi chì dichjaranu l'usu micca autorizatu di codice licenziatu è opere cun copyright per furmà mudelli AI.

In riassuntu, u Copilot Copyright Commitment di Microsoft furnisce rassicurazione à l'utilizatori di i so servizii AI Copilot offrendu una prutezzione legale in casu di cause di violazione di copyright. Questa mossa dimostra l'impegnu di Microsoft à sustene i so clienti è affruntà e preoccupazioni suscitate da i titulari di copyright.

