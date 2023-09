L'Astral Purple: Microsoft annuncia un novu controller wireless Xbox

Microsoft hà svelatu a so ultima aghjunta à a linea di controller wireless Xbox, l'Astral Purple. Questa nova versione mostra una cunchiglia frontale viola profonda accoppiata cù una parte posteriore bianca, chì ricorda u disignu di u precedente controller Velocity Green.

U controller Astral Purple Xbox vanta tutte e funzioni chì ci si aspetterebbe, cumpresi paraurti testurizzati è triggers per una presa rinfurzata, un buttone Share dedicatu per sparte senza sforzu di i mumenti di ghjocu, è un jack 3.5mm per cunnette i dispositi audio.

In tuttu questu annu, Microsoft hà introduttu diversi disinni di controller attraenti per risponde à e diverse preferenze. Trà queste versioni sò u "dinamicu" Stormcloud Vapour, chì vene cun un sfondate impressionante, è u controller Starfield in edizione limitata.

A cuntrariu di u lanciu di Velocity Green, ùn pare micca esse prudutti supplementari o accessori dispunibuli per l'Astral Purple. Allora, se aspittàvate di accessorize cù una cappucciu Xbox currispondente o un dock di carica rapida coordinata, pudete esse fora di furtuna sta volta.

À u prezzu di £ 60 / $ 65, u controller wireless Astral Purple Xbox hà da esse lanciatu u 19 di settembre. I pre-ordini per questa nova variante di culore sò digià dispunibili attraversu a Microsoft Store.

In generale, l'Astral Purple offre un'altra opzione elegante è versatile per i gamers per persunalizà a so sperienza di ghjocu Xbox. Cù u so schema di culori vibranti è e caratteristiche affidabili, stu controller hè sicuru d'attraversà i fan chì cercanu di aghjurnà o di espansione a so cullezzione.

Definizione:

- Controller wireless Xbox: Un dispositivu portatile pensatu per l'usu cù cunsole di ghjocu Xbox, chì permette à i ghjucatori di cuntrullà u so ghjocu in wireless.

- Paraurti texturizzati è triggers: I buttoni di u controller chì sò specificamente pensati per furnisce una sperienza di presa tattile è rinfurzata per i ghjucatori.

- Jack 3.5mm: Un jack audio standard chì permette à l'utilizatori di cunnette dispositivi audio esterni, cum'è cuffie o parlanti, à u controller Xbox.

