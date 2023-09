Microsoft si impegna a responsabilità legale per a violazione di copyright AI

Microsoft hà fattu un passu significativu per affruntà e preoccupazioni nantu à a violazione di copyright in relazione à l'intelligenza artificiale (AI). U giant tecnulugicu hà accunsentutu à assumisce a rispunsabilità legale per qualsiasi prublemi di copyright chì ponu esse da l'usu di u so software AI in l'imprese. Questu hè appiicatu specificamente à l'arnesi in Word, PowerPoint, è strumenti di codificazione.

L'impegnu di Microsoft include u pagamentu di ogni costu legale incurru da i clienti cummirciali chì sò demandati per l'usu di strumenti o qualsiasi output generatu da AI. Questa prutezzione si estende à i clienti di GitHub Copilot, chì utilizeghja AI generativa per creà codice di l'informatica, è ancu Microsoft 365 Copilot, chì applica AI à prudutti cum'è Word è PowerPoint.

Questa mossa di Microsoft hà per scopu di apre u mercatu è rende u software più utilizable per l'imprese. Allevia unu di l'ostaculi chjave per l'imprese, assicurendu chì Microsoft sopporterà i risichi legali assuciati à e rivendicazioni di violazione di copyright.

L'usu di l'AI generativa hà purtatu à battaglie legali è prucessi, cù i pruprietarii di cuntenutu, artisti, cantanti, cumpagnie di media è editori chì accusanu e cumpagnie AI di utilizà materiali cun copyright senza accunsentu o compensazione. Per affruntà queste preoccupazioni, i grandi sviluppatori di software, cumpresi Microsoft è Adobe, anu prumessu di indemnizà i so utilizatori.

Hossein Nowbar, u cunsigliu generale di Microsoft per l'affari ghjuridichi corporativi, hà ricunnisciutu e preoccupazioni di i clienti in quantu à e rivendicazioni di violazione di IP derivanti da l'usu di l'IA generativa. Microsoft hà dichjaratu chì assumerà a rispunsabilità per qualsiasi risichi legali potenziali affrontati da i clienti paganti.

I "guardrails" di Microsoft includenu filtri di cuntenutu è sistemi di rilevazione per identificà u cuntenutu di terze parti potenzialmente infranti. Mentre i disputi è i precedenti legali in AI è copyright sò sempre in sviluppu, a postura proattiva di Microsoft cerca di affruntà i prublemi di i clienti è di mitigà i risichi assuciati à a violazione di copyright.

In cunclusione, l'impegnu di Microsoft di assume a responsabilità legale per a violazione di copyright in relazione à u so software AI dimostra u so impegnu à a prutezzione di i clienti è risponde à e preoccupazioni in l'industria. Assumindu potenziali risichi legali, Microsoft hà u scopu di prumove un ambiente più accessibile è sicuru per l'imprese chì utilizanu strumenti AI.

