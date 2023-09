Microsoft rilascia una nova funzione di pittura per a rimozione di u fondu in Windows 11

Microsoft presenta una nova versione di a so applicazione Paint per Windows 11 Insiders, chì permette à l'utilizatori di sguassà facilmente sfondi da l'imaghjini. Sta funziunalità hè accessìbule attraversu u buttone 'Sguassate Background' in a sezione 'Image' di a toolbar. Funziona isolando u sughjettu principale in una stampa è sguassà tuttu u fondu, indipendentemente da a so cumplessità.

Cù a capacità di specificà l'area per a rimozione di u fondu utilizendu a funzione di selezzione di rectangulu, l'utilizatori anu più cuntrollu di u prucessu. Questa nova aghjurnazione hà per scopu di furnisce una soluzione rapida è còmuda per quelli chì anu bisognu di sguassà sfondi senza avè bisognu di applicazioni avanzate di editazione di foto.

L'aghjurnamentu vene dopu un aghjurnamentu accidentale di Paint chì includeva un banner di cunfidenziale Microsoft. Stu prublema hè stata risolta cù l'ultima versione, 11.2306.30.0, chì include a funzione di rimuzione di fondo. Se l'aghjurnamentu ùn hè ancu dispunibule, l'utilizatori sò cunsigliati per esse pazienti, postu chì Microsoft cuntinueghja à sparghje à tutti l'utilizatori di Windows 11.

L'aghjunzione di a funzione di rimozione di u fondu à Microsoft Paint mostra l'impegnu di a cumpagnia à migliurà i so strumenti integrati è offre à l'utilizatori più funziunalità. Cù sta aghjurnazione, Windows 11 Insiders ponu sguassate senza sforzu sfondi da l'imaghjini cù solu pochi clicchi. Questa funzione hè particularmente benefica per i travaglii cum'è a creazione di presentazioni prufessiunali, cuncepimentu di gràfiche, o rinfurzà e foto persunali.

Fonti:

BleepingComputer

Definizione:

Paint di Microsoft: Un editore graficu raster integratu sviluppatu da Microsoft chì permette à l'utilizatori di creà, edità è manipulà l'imaghjini digitale.

Eliminazione di u fondu: U prucessu di isolà u sughjettu principale in una maghjina è sguassà u sfondate, risultatu in u sughjettu nantu à un fondo trasparente o novu.