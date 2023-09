Microsoft è Barclays partenu per lancià Xbox Mastercard

Microsoft hà annunziatu una cullaburazione cù Barclays per presentà a Xbox Mastercard, chì offre una gamma di benefici per l'utilizatori di Xbox in i Stati Uniti. Disponibile solu per Xbox Insiders, a carta ùn averà micca una tarifa annuale è furnisce diverse ricumpensa per e compra fatta cù a carta.

I titulari di carte guadagnanu punti di carta per ogni dollaru chì spende in compra, cù tariffi diffirenti per diverse categurie. L'acquistu di prudutti eligibili nantu à a tenda Microsoft guadagnerà i titulari di carte 5 volte a quantità di punti, mentre chì i servizii di streaming cum'è Netflix è Disney+ offrenu 3 volte i punti. I servizii di consegna di pranzi cum'è Grubhub è DoorDash furnisceranu ancu 3 volte i punti. Tutti l'altri acquisti guadagnanu punti à a tarifa regulare di 1x.

In più di u sistema di punti, a Xbox Mastercard offre altri benefici. I novi membri riceveranu un bonus di 5,000 punti di carta è trè mesi di Xbox Game Pass Ultimate dopu a so prima compra. I membri esistenti ponu sceglie di rigali u so vantaghju Game Pass à un amicu. A carta presenta ancu cinque disinni diffirenti, chì i titulari di carte ponu persunalizà cù i so gamertags.

A Xbox Mastercard sarà gradualmente lanciata à Xbox Insiders à partesi di u 21 di settembre, è serà dispunibule per tutti i ghjucatori Xbox in i Stati Uniti da u 2024.

Questa cullaburazione face parte di i sforzi continui di Microsoft per espansione a marca Xbox oltre e console di ghjocu. Anu prima liberatu prudutti cum'è u mini frigorifero Xbox Series X è hà cullaburatu cù Gucci per creà una edizione limitata Gucci Xbox.

