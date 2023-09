Introducendu a Xbox Mastercard: a Carta di Sognu di i Gamers per Xbox Insiders

Microsoft hà appena annunziatu u lanciu di a Xbox Mastercard, una carta di creditu orientata à Xbox Insiders in i Stati Uniti. Questa mossa inaspettata permette à i gamers di guadagnà punti di carte cù ogni compra è di riscattà per ghjochi è altri articuli nantu à xbox.com.

A Xbox Mastercard, emessa da Barclays, ùn vene senza tariffu annuale è serà dispunibule per Xbox Insiders residenti in i Stati Uniti cuntinentali, Alaska è Hawaii. A partesi da u 21 di settembre, l'individui interessati ponu dumandà a carta, chì serà liberata in onda in tutta a stagione di caduta.

I titolari di carte guadagnaranu punti di carta per ogni dollaru spesu. L'acquistu di prudutti eligibili da a Microsoft Store vi darà 5x punti di carta, mentre chì utilizendu servizii di consegna di pranzi cum'è Grubhub è DoorDash o servizii di streaming cum'è Netflix è Disney+ vi guadagnerà 3x punti di carta. Per e compra di ogni ghjornu, i titulari di carte riceveranu 1x punti di carta.

In più di questi premii, Microsoft offre ancu alcuni benefici seducenti. A compra per a prima volta guadagnà 5,000 punti di carta, equivalenti à $ 50. Inoltre, i novi utilizatori Xbox Game Pass riceveranu trè mesi di Xbox Game Pass Ultimate per a so prima compra, o avè l'opzione di rigalu à un amicu.

Cum'è cù qualsiasi carta di creditu, hè impurtante cunsiderà a Tariffa Percentuali Annuale (APR). A Xbox Mastercard offre trè opzioni: 20.99%, 26.99%, o 31.99%, secondu a solvibilità di u titolare di a carta.

Mentre i gamers speravanu di più notizie di Xbox Game Pass, l'intruduzione di a Xbox Mastercard furnisce una opportunità eccitante per Xbox Insiders per prufittà di vantaghji è premii supplementari. Candidate prestu per aumentà a vostra sperienza di ghjocu!

