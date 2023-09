Microsoft Windows 11 Ancora Apertura Ligami in Microsoft Edge Malgradu i Cambiamenti Promessi

Sicondu un articulu recente, a versione Insider di Microsoft di Windows 11 hè sempre aperta ligami web in u navigatore Microsoft Edge, malgradu l'annunziu precedente di a cumpagnia chì apriria ligami in u navigatore predeterminatu di l'utilizatore. Stu cambiamentu duverebbe rispettà l'Attu di i servizii digitali di l'Europa è l'Attu di i Mercati Digitali, chì esigenu "guardiani" cum'è Microsoft per evità l'autopreferenza.

U sviluppatore Daniel Aleksandersen, chì hà pruvatu a nova versione di Windows 11 Insider, hà truvatu chì Edge era sempre apertu in forza invece di u navigatore predeterminatu, indipendentemente da u locu di l'utilizatore. Aleksandersen hà ancu nutatu chì ùn ci era micca cambiamenti visibili in Windows 11 Dev Insider quandu si trattava di apre i ligami.

Hè stata speculata chì u cambiamentu puderia esse limitatu à chjamà applicazioni cum'è Outlook invece di Edge o Windows. In questi casi, l'applicazioni seranu alterate per apre i ligami in u navigatore predeterminatu invece di specificamente in Edge. Tuttavia, tali cambiamenti ùn sò stati truvati in u codice.

Stu prublema ùn hè micca novu, cum'è Aleksandersen hà creatu prima un prugramma chjamatu EdgeDeflector per circundà u cumpurtamentu di u schema URL di Edge in Windows 10. Stu cumpurtamentu di Microsoft hè vistu da alcuni cum'è una manera di autopreferenza i so servizii nantu à l'opzioni di terzu.

Hè da nutà chì Google hà introduttu u so propiu schema URL, googlechrome:, per apre ligami in Chrome in iOS invece di Safari. Microsoft hà implementatu dopu u so propiu schema, microsoft-edge:, per trattà l'URL da i cumpunenti di u sistema Windows. Malgradu i tentativi di Brave è Mozilla per intercepte sti ligami, Microsoft hà impeditu l'applicazioni di terzu di annullà a so intervenzione.

Aleksandersen crede chì u cumpurtamentu di Microsoft viola e preferenze di l'utilizatori è pò esse difficiuli di distinguishà da u cumpurtamentu maliziusu. Ellu suggerisce chì Microsoft puderia avè aduprà u so schema URL più parsamente per promozioni o gestione di u cuntu Microsoft.

In cunclusione, Microsoft Windows 11 Insider build hè sempre apertu ligami in Microsoft Edge, malgradu i prumessi di rispettà u navigatore predeterminatu di l'utilizatore. Stu cumpurtamentu hà suscitatu preoccupazioni annantu à l'autopreferenza è a violazione di e preferenze di l'utilizatori.