Microsoft elimina a carta Punch Round Bonus mensile da l'app Rewards in Xbox

Microsoft hà pigliatu a decisione di caccià a carta punch Bonus Round Mensuale da l'app Rewards in Xbox. Questu vene dopu à riduzzione di pocu tempu u numeru di punti Microsoft guadagnati da e carte punch. L'utilizatori anu nutatu chì a carta punch di settembre, chì tipicamente appare u primu ghjornu di u mese, hè attualmente mancante da l'app.

A speculazione hè ghjunta chì a carta punch era stata ritardata è serà dispunibule una volta chì e novi Xbox Game Pass Quests abbandunonu, ma questu ùn hè micca accadutu. U supportu di Microsoft Rewards hà infurmatu à un utilizatore Reddit chì l'offerta ùn hè attualmente dispunibule in u so paese. Stu prublema pare chì affetta l'utilizatori sia in u Regnu Unitu sia in i Stati Uniti.

U mutivu di a indisponibilità di a carta punch di settembre ùn hè micca chjaru. Hè speratu chì hè solu ritardatu è apparisce prestu. Microsoft hà facilitatu l'utilizatori per vede è cumplettà Xbox Game Pass Quests cù l'introduzione di a tabulazione Rewards in l'aghjurnamentu Xbox di settembre.

Quandu più infurmazione diventa dispunibule, vi aghjurneremu nantu à u statutu di a carta punch. Intantu, l'utilizatori sò incuraghjiti à guardà ogni aghjurnamentu è verificate se a carta perforata hè dispunibule.