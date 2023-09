Meta Espande a Funzionalità di Ricerca di Parola Chiave nantu à i Threads per l'Utenti inglesi è spagnoli

Meta hà annunziatu l'espansione di a funziunalità di ricerca di keyword in Threads, a so rete suciale basatu in testu, à l'utilizatori di lingua inglese è spagnola in i paesi selezziunati. Questa mossa hà per scopu di migliurà l'esperienza di l'utilizatori è attruverà un publicu più largu.

A settimana passata, Mark Zuckerberg hà svelatu a prova iniziale di ricerca di keyword in Threads in Australia è Nova Zelanda. A cumpagnia hè avà lanciata sta funzione in i paesi induve l'inglese è u spagnolu sò largamente parlati, cum'è l'Argentina, l'India, u Messicu, u Regnu Unitu è ​​​​i Stati Uniti. L'utilizatori ponu accede à a funzione sia nantu à e plataforme mobili è web.

In u futuru, Meta pensa à estenderà a ricerca di keyword à altre lingue è regioni, mentre chì accoglie attivamente i feedback di l'utilizatori per migliurà cuntinuu.

Questa introduzione di a ricerca di keyword hè un sviluppu assai anticipatu chì puderia avè un impattu significativu in a basa di l'utilizatori di Threads è l'accettazione. Questa funzione hè prevista per esse particularmente populari trà l'utilizatori di putere, cumprese marche, cunti di l'imprese, publicitari è ghjurnalisti, chì si basanu in capacità di ricerca efficaci per strategie di cuntenutu è ingaghjamentu.

I fili sò entrati in u paisaghju di e social media cum'è una alternativa basata in testu à Twitter è hà guadagnatu l'attenzione cù 100 milioni di iscrizioni in u so primu mese. Tuttavia, hà affruntatu sfide per mantene a so basa d'utilizatori. Dati da a ditta di ricerca SimilarWeb anu revelatu una calata di l'utilizatori di Android ogni ghjornu à circa 10 milioni à u 7 d'Agostu, cumparatu cù i 49 milioni d'utilizatori durante a so fase di lanciamentu.

Una di e sfide maiò chì Threads affronta hè di stabilisce una identità distinta separata da esse vistu cum'è solu una alternativa à Twitter o una estensione di Instagram. Inizialmente, l'utilizatori si sò ghjunti à a piattaforma per via di a so integrazione cù Instagram, postu chì un contu Instagram hè necessariu per creà un contu Threads. A navigazione perfetta trà e duie piattaforme hà cuntribuitu à a so crescita.

Siccomu Threads cuntinueghja à evoluzione è espansione e so funziunalità, a reta suciale hà per scopu di sculaccià una identità unica in u paisaghju cumpetitivu di e social media. L'aghjunzione di a funziunalità di ricerca di keyword hè solu un passu in stu viaghju in corso.

Definizione:

- Funzionalità di ricerca di keyword: A capacità di cercà e parolle chjave o termini specifichi in una piattaforma digitale.

- Utenti putenziali: Utenti chì si impegnanu largamente cù una piattaforma digitale è anu bisogni o esigenze specifiche.

- Feedback di l'utilizatori: Opinioni è suggerimenti furniti da l'utilizatori per aiutà à migliurà una piattaforma digitale o un pruduttu.

Fonti: Nisun URL furnitu.