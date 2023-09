Chief Privacy Officer di Meta: Navigazione in u Paradossu di Privacy

I regulamenti di privacy è una sensibilizazione aumentata trà i cunsumatori è l'imprese anu creatu un paisaghju cumplessu in u mondu tecnologicu. Cumpagnia cum'è Meta capiscenu l'impurtanza di a prutezzione di dati è evoluzione u so approcciu à a privacy è l'usu di dati. Mentre Meta s'impegna à custruisce in modu pensativu, Michel Protti, u Chief Privacy Officer per u produttu in Meta, ghjoca un rolu cruciale per assicurà i flussi di dati di privacy in tuttu ciò chì a cumpagnia sviluppa.

Protti è a so squadra valutanu i flussi di dati di privacy in hardware, app è arnesi per fà e pulitiche di privacy, fà rivisioni di privacy, è risolve ogni prublema chì si presenta. U so scopu hè micca solu di rispettà i regulamenti, ma ancu di priorità a privacy di l'utilizatori. Mentre chì un altru squadra si concentra nantu à e dumande di pulitica è a strategia, Protti è a so squadra sò a forza operativa di terra, allineendu i prudutti è i servizii di Meta cù a so missione è i so scopi di privacy.

Protti apporte une richesse d'expérience à son rôle à Meta. In precedenza, hà guidatu u marketing di produttu per i partenarii di Meta è i gruppi di prudutti, cumprese i media, i ghjochi, u locu di travagliu è i gruppi di cunnessione. Hà occupatu ancu pusizioni di dirigenza in Guggenheim Digital Media è Yahoo, induve hà servitu cum'è direttore di paese di Yahoo Canada è u capu di staffu di u CEO. A carriera di Protti hà iniziatu in McKinsey & Company in a pratica di tecnulugia, media è telecomunicazioni.

Per quelli chì volenu sapè di più nantu à i sforzi di privacy di Meta, Protti si uniscerà à TechCrunch Disrupt 2023 in San Francisco per una conversazione in u focu intitulatu "Navighendu u Paradossu di a privacy cù u Chief Privacy Officer di Meta". Questa sessione prumette di furnisce insights preziosi nantu à cumu Meta naviga in a cumplessità di a privacy in u paisaghju tecnologicu mudernu.

TechCrunch Disrupt 2023 si terrà da u 19 à u 21 di settembre, è quelli interessati ponu cumprà i biglietti avà. E cumpagnie interessate à sponsorizà o esibisce à l'avvenimentu ponu cuntattà u squadra di vendita di sponsorizazione di TechCrunch.

Fonti:

- TechCrunch Disrupt 2023.