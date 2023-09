Meta Introduce Nove Funzioni è Migliure à i Cuffie Quest cù l'aghjurnamentu v57

Meta hà svelatu a so ultima aghjurnazione di u software, v57, per i cuffie di realtà virtuale Meta Quest. L'aghjurnamentu porta una gamma di funzioni è miglioramenti novi, destinati à migliurà l'esperienza di l'utilizatori. L'aggiunte notevuli includenu l'opzioni di persunalizazione di l'avatar ampliate, a capacità di annullà i missaghji, ligami di gruppu, locomozione in forma libera in Horizon Home, è un feed Explore rebranded.

Una di l'aghjurnamenti chjave hè l'opzioni di persunalizazione di l'avatar ampliate. L'utilizatori anu avà accessu à i sliders di culore, chì li permettenu di persunalizà u so tonu di a pelle, u culore di i capelli è u culore di e ciglia cù più precisione. Questu permette à l'utilizatori di creà avatars chì s'assumiglianu assai à a so apparenza reale. Meta hà ancu introduttu novi opzioni di maquillaje è pittura di faccia per più persunalizazione.

In più di a persunalizazione di l'avatar, l'aghjurnamentu v57 introduce a capacità di annullà i missaghji di l'imaghjini in VR è l'app mobile Meta Quest. L'utilizatori ponu avà sopra à un missaghju è selezziunate "unsend message" per sguassà. Sia u mittente è u destinatariu riceveranu una notificazione chì u messagiu ùn hè statu mandatu. Questa funzione hè attualmente dispunibule in i paesi selezziunati.

Meta hà ancu facilitatu l'utilizatori per cunnette cù l'amichi è li invita à unisce à i gruppi. I ligami di u gruppu ponu avà esse generati è spartuti in VR o attraversu piattaforme di messageria cum'è Instagram o Facebook. L'utilizatori ponu ancu invità gruppi à l'applicazioni da a tabulazione Persone, cù l'invitu affissatu in u chat di gruppu per un accessu faciule. A lista di cuntatti sarà avà aperta automaticamente quandu l'auriculare hè attivatu.

Altre aghjurnamenti includenu a locomozione in forma libera in Horizon Home, chì permette à l'utilizatori di teletrasportà liberamente è esplorà i so ambienti di casa virtuale. U feed Explore hè statu rinominatu cum'è Horizon Feed per allineà cù a marca Horizon Worlds. Meta hà ancu fattu migliurà a registrazione video, multitasking, è disattivatu un avvisu di cunfini in alcune app cù esperienze di realtà mista.

L'aghjurnamentu di v57 hè attualmente in versione per i cuffie Meta Quest Pro è Meta Quest 2, cù più funzioni previste per esse revelate in l'avvenimentu di Meta's Connect più tardi stu mese.

