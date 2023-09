L'ultima aghjurnazione di Meta permette una megliu persunalizazione di l'avatar nantu à i cuffie Quest VR

Meta, prima cunnisciuta cum'è Facebook, hà introduttu una nova aghjurnazione per i so cuffie Quest VR, chì offre opzioni di persunalizazione mejorate per l'avatars. L'aghjurnamentu v57 permette à l'utilizatori di sintonizà l'aspettu di u so avatar, cumpresu u culore di i capelli è di e sopracciglia, l'aghjustamentu di u tonu di a pelle, e scelte di maquillaje è a pittura di a faccia.

L'aghjurnamentu hà per scopu di rinfurzà l'esperienza di a realtà virtuale permettendu à l'utilizatori di creà avatars chì riflettenu megliu a so vita reale. Prima di l'aghjurnamentu, l'utilizatori eranu limitati à selezziunà da un inseme di culori di capelli preselezionati, mentre chì v57 permette à i sliders per specificà u culore di i capelli di basa è i punti culminanti. Opzioni di maquillaje supplementari, cum'è blush è pittura di faccia, sò stati ancu aghjuntu.

Cù l'imminente introduzione di avatar legs, a qualità generale di l'avatars di Meta hè prevista per migliurà significativamente. L'aghjurnamentu di v57 include ancu altri miglioramenti, cumprese a capacità di annullà i missaghji di l'imaghjini, u rebranding di l'alimentazione Esplora cum'è l'alimentazione Horizon, è a rimuzione di casting simultanea à l'app mobile Quest in iPhones.

L'avvenimentu di Meta's Connect, previstu per u 27 è u 28 di settembre, hè previstu per revelà più aghjurnamenti di software per l'auriculare Quest. L'avvenimentu hè previstu di furnisce più dettagli nantu à u rumore Quest 3 è ancu di l'app mobile Horizon Worlds imminente, dopu à u recente teaser di Meta nantu à e nutizie di Horizon Worlds nantu à u so blog.

Fonti:

- Jay Peters, The Verge

- Meta Blog: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/