Revive l'eredità di u Philips CD-i: Arzette è l'emulazione di i ghjochi "Bad"

In u 1991, u Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) hà fattu a so entrata in l'industria di u ghjocu. Mentre chì u CD-i hà prumessu di ghjucà à tempu à i CD è à i video games, a so infamia si trova in i ghjochi stessi chì offre. In particulare, a franchise Zelda era trà i tituli chì anu fattu u so modu à sta piattaforma, solu per esse scuntratu cù disprezzu è delusione generalizati. Avanzate rapidamente à u 2023, è Seth Fulkerson, cunnisciutu cum'è "Dopply", hè prestu à liberà Arzette: The Jewel of Faramore, un ghjocu di piattaforma chì rende omaggio à i ghjochi stravaganti è spessu criticati di l'era CD-i.

A demo di Arzette à PAX West 2023 hà mostratu a dedicazione è l'attenzione à i dettagli chì Fulkerson hà versatu in u prugettu. U ghjocu cattura fedelmente l'imaghjini è a meccanica di i ghjochi CD-i Zelda originali. Fulkerson, inseme cù i cunnoscitori di ghjocu retro Limited Run, hà meticulosamente reimaginatu i sfondi dipinti à manu, sprites detallati, è ancu i cutscenes infami chì eranu disprezzati da parechji. Malgradu a percepzione negativa chì circundava u materiale fonte, Fulkerson vede u putenziale in i ghjoculi originali, valutendu a so mistura di disinni di livellu lineari è non lineari è u so stile visuale distintu.

Mentre l'emulazione di i ghjochi retro hè diventatu un generu populari, Arzette si distingue cum'è unu di i primi tentativi di emulà l'esperienza CD-i. Fulkerson ricunnosce chì parechji ghjucatori ùn anu micca cunniscenze di i ghjoculi chì ispiravanu Arzette, ma crede chì u platformer d'azzione dipintu à manu cù i so cutscenes affascinanti è à volte cursi pò esse gudutu da qualcunu. Per quelli chì sò familiarizati cù u materiale fonte, ci sò uova di Pasqua è riferimenti sottili spargugliati in tuttu u ghjocu, aghjunghjendu una strata extra di piacè.

Ancu se Fulkerson ùn pò micca riferite esplicitamente i ghjochi originali di Zelda CD-i per ragioni legali, abbraccia a so ispirazione mentre s'impegna à creà una sperienza indipendente è unica cù Arzette. In fattu, unu di l'artisti originali di i ghjoculi CD-i Zelda, Rob Dunlavey, hà cuntribuitu à a mappa di u mondu è à l'arti di livellu in Arzette, mostrandu a cunnessione trà i dui prughjetti.

Ciò chì distingue Arzette hè un tentativu seria di rinvià una era assai disprezzata di u ghjocu. A passione di Fulkerson per i ghjoculi sottovalutati è a so credenza in u so potenziale micca sfruttatu sò evidenti in stu prughjettu. Cù Arzette, spera di dimustrà chì cù u tempu, i risorse è un bonu disignu di ghjocu, ancu i ghjoculi "gattivi" ponu esse trasfurmati in qualcosa piacevule è memorable.

Fonti: Nintendo Life