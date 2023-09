MediaTek presenta u Processor Dimensity 7200 Ultra cù Funzioni Avanzate

By

MediaTek hà recentemente presentatu u so ultimu processore, u Dimensity 7200 Ultra, in Cina. Servindu cum'è una versione aghjurnata di u chip Dimensity 7200 liberatu prima, stu novu chipset offre prestazioni è funzioni migliorate. U Dimensity 7200 Ultra hè custruitu annantu à u prucessu di punta di 4nm di TSMC, promettendu una efficienza è una gestione di l'energia rinfurzata.

Stu processore octa-core hè custituitu da dui core ARM Cortex A715, clock in 2.8GHz, è sei core Cortex A510, chì operanu à 2GHz. U chipset hè accumpagnatu da a GPU Mali-G610 per capacità grafiche eccezziunali. Supporta a RAM LPDDR4x è LPDDR5, assicurendu una multitasking fluida è un lanciamentu rapidu di l'app.

U Dimensity 7200 Ultra hè pensatu per supportà e camere cù risoluzioni impressiunanti finu à 200MP. Inoltre, permette a registrazione video 4K à 30fps è permette display Full HD + cù una freccia di rinfrescante di 144Hz. MediaTek hà incorporatu a so quinta generazione MediaTek APU 650 per un processu AI efficiente, mentre chì l'ISP Imagiq 765 facilita l'elaborazione di l'imaghjini HDR 14-bit.

Cum'è un chipset compatibile cù 5G, u Dimensity 7200 Ultra supporta dual standby 5G, VoNR (Voice over New Radio) è l'aggregazione di carrier. Si vanta ancu u mutore di ghjocu HyperEngine 5.0, chì offre un rendering variabile è un cuntrollu intelligente per rinfurzà l'esperienze di ghjocu.

Ancu s'è MediaTek ùn hà micca divulgatu i dispositi specifichi chì utilizanu a Dimensity 7200 Ultra, a sub-marca Xiaomi, Redmi, hà cunfirmatu chì u so prossimu Redmi Note 13 Pro+ serà alimentatu da stu chipset. U dispusitivu hè programatu per lancià stu mese è hà da esse un sensoru impressiunanti di camera 200MP.

Cù l'intruduzione di Dimensity 7200 Ultra, MediaTek cuntinueghja à esse un attore chjave in u mercatu di i processori mobili, offre capacità avanzate è prestazioni à l'utilizatori di smartphone in u mondu sanu.

