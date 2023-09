L'impurtanza di un mudellu cuncettuale in persunalizazione in u marketing digitale

A visione strategica è a persunalizazione sò elementi chjave in u marketing digitale successu. In ogni casu, assai urganisazioni luttanu per implementà iniziative di persunalizazione efficaci perchè ùn mancanu un mezzu per cuncettualizà a so essenza. Senza un quadru strategicu, a persunalizazione resta limitata à l'applicazioni tattiche, chì impediscenu a scalabilità.

U paradigma di McKinsey di e 4 D - Dati, Decisioni, Disegnu è Distribuzione - furnisce un approcciu strutturatu à a persunalizazione à scala. Tuttavia, ci hè una mancanza di guida pratica nantu à eseguisce l'aspettu "Decisioning". Questu pò purtà à sperienze frammentate di i clienti è decisioni inefficace.

À u core di ogni mudellu cuncettuale per a persunalizazione si trovanu trè cumpunenti pivotali: tappe, offerte è cundizioni. I tappe rapprisentanu e fasi di u viaghju di u cliente è furniscenu a tela per sperienze persunalizate. L'offerte sò i punti di toccu persunalizati in ogni tappa, trasfurmendu interazzione generica in dialoghi persunali. Cundizioni sò i principii guida chì guvernanu quali offerte sò presentati à quale clienti, cunsiderendu fatturi cum'è l'attributi di u cliente, i cumpurtamenti è u cuntestu.

A visualizazione di u mudellu di persunalizazione hè cruciale per u so successu. Cum'è una casa hà bisognu di un pianu, una strategia di persunalizazione richiede un pianu per discutiri a strategia, accunsente nantu à offerte è cundizioni, è definisce e esigenze di implementazione. Dichjarazioni pusitivi sò usati per definisce e cundizioni, evitendu cunfusione o duplicazione. Modelli multipli ponu esse creati per diversi cuntesti è canali, chì permettenu strategie di persunalizazione più efficaci.

In generale, un mudellu cuncettuale robustu forma a basa di una decisione efficace in a persunalizazione. Visualizendu u mudellu è allineendu l'offerte è e cundizioni, l'urganisazioni ponu creà strategie di persunalizazione altamente mirate è d'impattu in i so sforzi di marketing digitale.

Fonti:

– Fonte: U Gist

- Riferimenti: McKinsey, Stephen Covey "I 7 Abitudini di e persone altamente efficaci"