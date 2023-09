Xbox è Mastercard Annunzianu Xbox Mastercard cù Rewards per i Gamers

In una cullaburazione trà Xbox, Barclays è Mastercard, a Xbox Mastercard hè stata presentata cum'è a prima carta di creditu co-marca di Xbox in i Stati Uniti. A carta, chì vene senza tariffu annuale, offre una gamma di benefici pensati per risponde à i bisogni è e preferenze di a cumunità di ghjoculi.

Una di e caratteristiche chjave di a Xbox Mastercard hè l'uppurtunità per i titulari di carte di guadagnà ricumpensa per acquisti qualificati. I ghjucatori ponu guadagnà 5X punti di carta nantu à i prudutti eligibili in a Microsoft Store, 3X punti di carta in piattaforme di streaming selezziunate è servizii di consegna di pranzi, è 1X punti di carta in altre compra di ogni ghjornu. Inoltre, i novi membri di Game Pass riceveranu trè mesi di Xbox Game Pass Ultimate dopu avè fattu a so prima compra.

I Cardmembers ponu sceglie trà cinque diversi disinni di carte inspirati in Xbox, è anu ancu l'opzione di persunalizà a carta cù u so gamertag Xbox. Questa funzione permette à i ghjucatori di unisce e so esperienze di ghjocu virtuale cù e transazzione di ogni ghjornu, creendu una cunnessione perfetta trà a so passione di ghjocu è l'attività di ogni ghjornu.

In più di i premii è l'opzioni di persunalizazione, a Xbox Mastercard furnisce altri benefizii cum'è l'accessu in linea gratuitu à u Puntu di Creditu FICO® di i membri di a carta, l'accessu à l'esperienze esclusive in com per i titulari di carte Mastercard, è a sicurità è a prutezzione offerta da a rete Mastercard, cumprese ID Theft Protection™, Prutezzione Zero Responsabilità, è Servizi Globali per l'assistenza d'emergenza.

Barclays US Consumer Bank, un prominente emittente di carte di creditu in i Stati Uniti, hà assuciatu cù Xbox è Mastercard per sviluppà stu pruduttu unicu. A liberazione di a Xbox Mastercard rapprisenta una tappa eccitante in a cullaburazione in corso trà Mastercard è Microsoft. A cullaburazione trà e duie cumpagnie hà per scopu di rinfurzà l'esperienza di ghjocu generale è furnisce à i gamers prudutti innovatori, digitali.

A Xbox Mastercard serà inizialmente dispunibule per i Xbox Insiders qualificati in tutti i 50 stati da u 21 di settembre. A carta sarà gradualmente sparta à u publicu generale in i Stati Uniti in 2024. L'elegibili Xbox Insiders ponu dumandà a Xbox Mastercard attraversu u Xbox Insider. Hub nantu à a so cunsola Xbox o un PC Windows dopu avè unitu à Xbox Mastercard Preview.

Cù u lanciamentu di a Xbox Mastercard, i ghjucatori di Xbox anu avà l'uppurtunità di guadagnà ricumpensa è gode di sperienze uniche mentre si indulgenu in u so passatempi preferitu. Cume l'industria di i ghjoculi cuntinueghja à evoluzione, i partenarii cum'è questu portanu un valore aghjuntu à i gamers è migliurà u so viaghju generale di u ghjocu.

Definizione:

- Xbox Insiders: Una cumunità di utilizatori Xbox chì participanu à a prova è furnisce feedback per e funzioni è i prudutti futuri.

- Xbox Game Pass Ultimate: Un serviziu di abbonamentu chì offre accessu à una vasta biblioteca di ghjochi Xbox, cumprese l'abbonamentu Xbox Live Gold è accessu à Xbox Game Pass per PC.

- Gamertag: Un nome d'utilizatore o alias unicu utilizatu da l'utilizatori Xbox per identificà si in ghjochi multiplayer in linea è diversi servizii Xbox.

– FICO® Credit Score: Un puntu di creditu furnitu da FICO, una cumpagnia di analisi di dati, chì valuta a solvibilità di creditu è ​​a salute finanziaria di un individuu.