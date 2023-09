Martini Town: A Hollywood North Backlot in Langley

Situatu in South Langley, Martini Town hè un centru fiorente per e produzioni di Hollywood North. Sta pruprietà, pusseduta da Martini Film Studios, hè stata trasfurmata in Chicago urbana, Main Street USA, è diverse altre ambientazioni per spettaculi è filmi populari. U backlot hè custituitu da una strada di a cità cù vetrina, un cinema, è ancu un diner standalone.

L'idea di creà Martini Town cum'è un backlot di produzzione hè ghjunta in u 2021 quandu Gemma Martini, fundatore è CEO di Martini Film Studios, hà realizatu a necessità di certi lochi di produzzione in Hollywood North. Hà assuciatu un designer di pruduzzione per creà disegni è li sottumette per appruvazioni. Tuttavia, era una chjamata da Netflix chì accelerà u prucessu. Netflix hà manifestatu u so bisognu di un set di New York è in sei settimane, avianu assuciatu un pruduttore, purtatu u so spettaculu in Martini Town, è hà custruitu un impressionante set di New York.

Dapoi Martini Town hè diventatu un locu per a produzzione. Hè servitu cum'è sfondate per più di 30 prughjetti, cumpresu "Schmigadoon!" di Apple TV. è "Kung Fu" di a CW. U successu di Martini Town hè evidenti in a diversa gamma di pruduzzione chì anu utilizatu u backlot.

Mentre u destinu di a serie "Grendel", chì hà aiutatu à stabilisce Martini Town, resta incerta postu chì Netflix hà decisu di ùn avanzà cun ella, l'impattu chì hà avutu nantu à u lottu di Langley hè innegabile. Martini Town hè diventatu una risorsa preziosa per l'industria cinematografica in Hollywood North, chì furnisce lochi essenziali è ambienti per una larga gamma di produzioni.

Cù u so backlot versatile è u so locu strategicu in Langley, Martini Town cuntinueghja à attruverà grandi cumpagnie di produzzione cum'è Netflix è Hallmark. Hè dimustratu per esse un preziosu aghjuntu à l'industria cinematografica in Vancouver, chì offre una gamma di paràmetri per dà vita à e storie nantu à i grandi è chjuchi schermi.

