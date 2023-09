L'investitori si preparanu per a fine di a settimana volatile à mezu à i preoccupazioni di a Cina è a forza di u dollaru

L'investituri aspettanu ansiosamente a fine di a settimana, postu chì e preoccupazioni per e restrizioni di a Cina nantu à l'iPhone è u rinfurzamentu di u dollaru cuntinueghjanu à lancià una ombra nantu à i mercati mundiali. I rapporti di a Cina chì frenanu l'usu di l'iPhones da l'impiegati statali anu purtatu à una diminuzione significativa di a capitalizazione di u mercatu di Apple, cù circa $ 200 miliardi annullati in solu dui ghjorni. Questu hà ancu affettatu u settore tecnologicu più largu di i Stati Uniti è hà purtatu à una calata di l'azzioni di i principali fornitori Apple in Asia. Siccomu i rivenuti di Apple si basanu assai nantu à a Cina, induve millaie di travagliadori sò impiegati da a cumpagnia è i so fornitori, l'impattu di questi curbs hè significativu.

À u listessu tempu, a Cina Huawei Technologies hà iniziatu a prevendita di u so novu smartphone, u Mate 60 Pro+, chì aghjunghje à u successu di a capacità di a cumpagnia di tecnulugia cinese per superà e sanzioni americane. Questu aghjunghje ancu a cumpetizione è e sfide affrontate da Apple in u mercatu globale.

L'aumentu di i rendimenti di i Stati Uniti è l'expectativa di i tassi d'interessu elevati sustinuti anu cuntribuitu à a forza recente di u dollaru. U dollaru hè in traccia di registrà una ottava settimana consecutiva di guadagnà contr'à una cesta di valute. I strategisti di Forex suggerenu chì superà a forza di u dollaru serà sfida per a maiò parte di e monete maiò à a fine di l'annu. Questu hà fattu pressione nantu à altre valute, cum'è u yuan onshore è u yen, cù u yuan righjuntu un minimu di 16 anni è u yen si trova vicinu à l'impurtante psicologicu 145 per linea di dollaru.

Quandu l'Europa si sveglia, l'investituri si preparanu per una fine di a settimana potenzialmente volatile. L'indici paneuropeu STOXX 600 hà sperimentatu una striscia di sette ghjorni, u peghju da u ferraghju 2018. L'enfasi di u mercatu si trasfererà ancu à u debitu di u supermercatu francese Casino, dopu ch'ellu hè statu esclusu da l'indice d'equità SBF-120 di Parigi di e grande cumpagnie. .

In generale, a cumminazzioni di e preoccupazioni Chine è a forza di u dòricu hà creatu incertezza è volatilità in i mercati glubali. L'investituri stanu attentamente fighjendu questi sviluppi è u so impattu potenziale nantu à diversi settori è valute, facendu per una fine sfida di a settimana.

Definizione:

- Capitalizazione di u mercatu: u valore tutale di u dollaru di l'azzioni di azioni pendenti di una cumpagnia.

– Forex: U mercatu di u scambiu induve e valute sò scambiate.

- Presales: L'attu di vende un pruduttu prima ch'ellu sia ufficialmente liberatu à u publicu.

- Settore Tecnulugicu: A parte di u mercatu di borsa chì include cumpagnie focalizzate in prudutti è servizii di tecnulugia.

Fonte: Reuters (Ankur Banerjee)