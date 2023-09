Sensor Tower Face Licenziamenti è Ristrutturazioni cum'è Firma di Intelligenza di Mercatu

Sensor Tower, una sucietà prominente di intelligenza di u mercatu specializata in l'ecunumia di l'applicazioni, hà recentemente subitu una riduzzione significativa, cù circa 40 impiegati licenziati. Partenze notevuli includenu i dirigenti di C-suite, cum'è u CMO, CFO, è u capu di produttu. I licenziamenti anu affettatu diverse squadre, cumprese finanzii è marketing.

Mentre a Sensor Tower hà cunfirmatu i licenziamenti, a cumpagnia ùn hà micca furnitu dettagli specifichi, prumettendu di liberà una dichjarazione più cumpleta in i ghjorni à vene. Sicondu Melissa Sheer, un publicista di Sensor Tower, i cambiamenti sò parte di una riurganizazione necessaria per pusà a cumpagnia per a crescita cuntinua è a prufittuità sottu una nova dirigenza senior.

Sensor Tower, cunnisciuta per furnisce dati di terze parti è insights à sviluppatori di app, marche, marketers è editori, hà sperimentatu una crescita sustanziale in l'ultimi anni. In u 2020, a cumpagnia hà ricevutu un investimentu di $ 45 milioni da Riverwood Capital, chì li hà permessu di espansione i so servizii è a basa di clienti. L'acquistu di a cumpagnia di intelligenza di u mercatu Pathmatics in 2021 hà rinfurzatu ancu a pusizione di Sensor Tower in u mercatu.

U situ web di Sensor Tower mette in risaltu i so partenarii cù e prime marche è imprese, servendu cum'è un testimoniu di a so ricunniscenza è a rilevanza di l'industria. I so dati sò citati regularmente da publicazioni reputable cum'è The Wall Street Journal, Fortune è Bloomberg.

Sfurtunatamente, l'annu 2023 hà assistitu à numerosi licenziamenti in l'industria tecnologica, affettendu sia e grandi corporazioni sia e startups più chjuche. Cumpagnia cum'è Google, Amazon, Microsoft è Yahoo anu ricursu à riduzioni di forza di travagliu, riflettendu e sfide affrontate da parechje imprese in u paisaghju ecunomicu attuale.

Fonte: TechCrunch