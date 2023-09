Nintendo finisce e novi aghjurnamenti di cuntenutu per Mario Kart Tour

Nintendo hà recentemente annunziatu chì ùn liberarà più novu cuntenutu per u so popular ghjocu di corsa mobile, Mario Kart Tour, dopu u 4 d'ottobre. In un missaghju in-game spartutu à e social media da un dataminer chjamatu OatmealDome, Nintendo hà spressu a so gratitudine à a cumunità per ghjucà è hà revelatu chì i futuri tour in u ghjocu consistanu di cuntenutu chì hè digià statu liberatu. Questu significa chì ùn saranu micca aghjunti novi corsi, piloti, karts o gliders in avanti, è u cuntenutu esistente serà riciclatu indefinitu.

Malgradu a mancanza di novi aghjurnamenti, Eurogamer informa chì u ghjocu serà ghjucatu per u futuru prevedibile. Mario Kart Tour, chì hè statu lanciatu in settembre 2019, hè statu un grande successu per Nintendo, generendu circa 293 milioni di dollari in entrate in u mondu da settembre 2022. Tuttavia, u ghjocu hà affruntatu a so bona parte di cuntruversia, cù critiche dirette versu u so "Spotlight". Pipes" gacha meccanicu, chì funzionava cum'è scatuli di loot cù probabilità micca divulgate. Sti tubi sò stati rimossi in settembre 2022, ma Nintendo hè attualmente affruntatu una demanda di classa da un genitore chì u so figliolu presuntamente hà spesu $ 170 in Spotlight Pipes senza a so cunniscenza.

Mentre ùn sò micca previste novi aghjurnamenti per Mario Kart Tour, Nintendo cuntinueghja à travaglià in altri ghjochi mobili cum'è Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes è Super Mario Run. Inoltre, a cumpagnia espansione e so imprese cummerciale in aree cum'è l'urganizazione di l'avvenimenti, à fiancu à u so successu recente cù u Super Mario Bros. Movie.

Fonte: [Inserisci u nome di a fonte]