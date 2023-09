Nintendo hà da cessà di aghjunghje un novu cuntenutu à u ghjocu mobile Mario Kart Tour

Nintendo è l'editore di ghjocu DeNA cesserà di creà un novu cuntenutu per u famosu ghjocu mobile Mario Kart Tour da u 4 d'ottobre. Questa mossa suggerisce chì Nintendo pò esse alluntanendu u so focus da i ghjochi mobili.

Per celebrà l'anniversariu di u ghjocu, un novu cuntenutu serà liberatu cum'è parte di u Tour Anniversariu da u 20 di settembre. Tuttavia, dopu à u lanciu di u Battle Tour u 4 d'ottobre, Nintendo liberarà solu cuntenutu vechju. A cumpagnia hà dichjaratu: "Nisun corsi novi, piloti, karts, o gliders seranu aghjuntu dopu à u Tour di Battaglia à partesi di u 04/10/2023". Nintendo ùn hà micca furnitu una spiegazione per sta decisione, ma hà spressu a speranza chì i ghjucatori cuntinueghjanu à gode di u ghjocu.

Mario Kart Tour hè statu un successu significativu per Nintendo, diventendu u so secondu ghjocu mobile più guadagnatu dopu à Fire Emblem Heroes. Cù 230 milioni di scaricamentu, hà generatu circa $ 243 milioni in entrate. Tuttavia, i ghjoculi mobili anu cuntatu un percentinu relativamente chjucu di u guadagnu generale di Nintendo paragunatu à cuncurrenti cum'è Activision è Take-Two.

Malgradu u successu limitatu di Nintendo in u mercatu di u ghjocu mobile, altre cumpagnie anu cuntinuatu à investisce in questu settore. Sony, per esempiu, prevede chì circa 50% di i so ghjochi sò dispunibuli nantu à u telefuninu è PC da u 2025, cù u 20% di i novi ghjochi PlayStation chì sò sviluppati per smartphones. In cerca di stu scopu, Sony hà lanciatu a Divisione Mobile di PlayStation Studios l'annu passatu.

A decisione di Nintendo di piantà l'aghjunzione di novu cuntenutu à Mario Kart Tour riflette e sfide chì a cumpagnia hà affruntatu in l'industria di i ghjoculi mobili. Tuttavia, resta da vede se sta mossa significa un cambiamentu più grande in a strategia generale di Nintendo.

Fonti:

Cronica di i ghjochi video