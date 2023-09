Marathon Digital Holdings inizia l'accordi di scambiu per i Note Senior Convertibili

Marathon Digital Holdings, una sucietà di tecnulugia di l'assi digitale, hà fattu un accordu di scambiu negoziatu privatu cù certi titulari di i so 1.00% cunvertibili senior note due 2026. L'azzioni di a cumpagnia hà sperimentatu una diminuzione di 8%, caduta à $ 11.41, dopu à l'annunziu.

Sutta questi accordi, Marathon Digital Holdings hà intenzione di scambià e so note 2026, cù un valore tutale di $ 417 milioni, per circa 26.2 milioni di azioni di novu emissione. Hè impurtante à nutà chì Marathon ùn riceverà alcuna prucedura in soldi da l'emissione di queste azioni. U numeru finali di azioni da esse emesse ùn hè ancu esse determinatu.

Inoltre, a cumpagnia cumpensà l'investitori in cash per l'interessi accumulati è micca pagati nantu à e note scambiate. Una volta u scambiu hè finitu, circa $ 331 milioni di e note resteranu pendenti.

Marathon Digital Holdings hà righjuntu u so massimu di 52 settimane di $ 19.88 u 14 di lugliu, ma dapoi hà sperimentatu un calatu di 15% in l'ultimi 12 mesi.

Questa mossa strategica di Marathon Digital Holdings hà per scopu di ristrutturare u so debitu è ​​potenzialmente rinfurzà a so pusizione finanziaria. Scambiendu e so note senior convertibili per azioni di novu emissione, a cumpagnia cerca di affruntà i so passivi mentre chì potenzialmente furnisce l'investitori l'opportunità per una participazione aumentata di l'equità.

In generale, a decisione di Marathon Digital Holdings di inizià questi accordi di scambiu rapprisenta un passu significativu in i so sforzi continui per ottimisà a so struttura di capitale è indirizzà i so bisogni di finanziamentu à longu andà.

Definizione:

- note senior convertibili: Quessi sò titoli di debitu chì ponu esse cunvertiti in un numeru predeterminatu di azioni di a cumpagnia emittente à l'opzione di u detentore di a nota.

Fonti:

- Chris Wack, [email protected] - U Wall Street Journal