Quandu una vittura rotta diventa una riparazione rapida: Storie speciali di u meccanicu

In una svolta sorprendente di l'avvenimenti, un venditore BMW i3 basatu in Sacramento si truvò in u peghju incubo di u venditore quandu un cumpratore hà riparatu a so vittura rotta in pochi minuti, aghjunghjendu $ 3,000 in valore. Sta storia hà guadagnatu rapidamente pupularità, ancu catturà l'attenzione di Adam Savage da Mythbusters. U listessu scenariu hè accadutu à l'autore di stu articulu, chì era nantu à u latu di l'equazioni.

L'autore sparte a so sperienza di guidà quattru ore da Detroit per piglià un Jeep gratuitu offertu da un studiente universitariu di l'Ohio State University. U prublema cù u Jeep hè diventatu un prublema simplice cù i bulloni di u flex plate, chì l'autore hà riparatu in pocu tempu. Invece di guidà cù u Jeep, l'autore hà decisu di ùn disturbà u vinditore è l'abbandunò per ellu per riparà. L'autore enfatizeghja chì a so intenzione ùn era micca di prufittà di a situazione, ma di fà ciò chì hè moralmente ghjustu.

L'articulu cuntinueghja à discutiri una lista per una BMW i3 rottu. U vinditore descrive u prublema cù l'elettronica di u mutore elettricu di a vittura è cumu pò esse stata causata da un glitch o fallimentu di u sensoru. Malgradu u prublema, u vinditore mette in risaltu chì u restu di a vittura, cumpresa a bateria, hè in una forma eccellente. Questa lista presenta una opportunità per qualcunu inclinatu meccanicamente o in bisognu di pezzi per riparà un i3 distruttu.

I stori di u venditore BMW i3 è l'autore di questu articulu mette in risaltu u valore potenziale chì pò esse aghjuntu à una vittura rotta cù un pocu di cunniscenza è sforzu. Suscita ancu a quistione di ciò chì hè u dirittu di fà quandu si prisentanu tali opportunità. Mentre chì certi ponu priurità u guadagnu persunale, altri priurità cunsiderazioni murali. In ultimamente, a decisione hè di l'individuu è e so circustanze.

Fonti:

- Jalopnik articulu: "Eccu ciò chì hè accadutu quandu aghju guidatu 500 miglia per piglià una vittura gratis"

Definizione:

- Mechanic's Special: Un termu utilizatu per discrìviri un veiculu chì hè prupostu à un prezzu bassu per via di i so prublemi meccanichi, in a speranza chì u cumpratore puderà riparà è restaurà u so valore.

- Bulloni di piastra flex: Bulloni chì assicuranu a piastra flex, un cumpunente chì cunnetta u mutore à u convertitore di torque in un sistema di trasmissione automatica.

- Elettronica di Motore Elettricu (EME): Si riferisce à l'inverter chì converte u currente DC da a bateria à AC per u mutore elettricu in un veiculu elettricu. Cupertu da a garanzia per un periodu di tempu specificu.

- U Jeep: Riferendu à u veiculu specificu citatu in l'articulu, un Jeep chì l'autore hà riparatu prima di lascià per u venditore originale per riparà.