I scientisti di u Laboratoriu Naziunale di Ames anu sviluppatu un mudellu di machine learning per predichendu novi materiali magnetichi senza aduprà elementi scarsi. Stu approcciu innovativu si focalizeghja nantu à a temperatura di Curie di un materiale, chì offre un percorsu più sustenibile per l'applicazioni tecnologiche future.

I magneti d'altu rendiment, chì sò cruciali per e tecnulugia cum'è l'energia eolica, l'almacenamiento di dati, i veiculi elettrici è a refrigerazione magnetica, cuntenenu tradizionalmente elementi critichi cum'è cobalt è materiali di terra rara. Tuttavia, sti materiali sò in alta dumanda è anu una dispunibilità limitata. Per affruntà stu prublema, i circadori di u Laboratoriu Naziunale di Ames anu destinatu à disignà novi materiali magnetichi cù materiali critichi ridotti.

L'apprendimentu automaticu, un subset di l'intelligenza artificiale, hà ghjucatu un rolu cruciale in questa ricerca. A squadra hà utilizatu dati sperimentali è mudeli teorichi per furmà u so algoritmu di apprendimentu machine. A temperatura di Curie, chì hè a temperatura massima à quale un materiale mantene u so magnetismu, hà servitu cum'è un paràmetru vitale in predichendu novi materiali magnetichi.

U sviluppu di u mudellu d'apprendimentu machine hè statu un sforzu per utilizà a scienza fundamentale in u campu. By furmà u mudellu cù materiali magnetichi canusciutu, i circadori stabilitu un rapportu trà funziunalità struttura ilittronica è atomicu è temperatura Curie. Questu hà permessu à u mudellu di predichendu materiali candidati potenziali.

Per cunvalidà u mudellu, a squadra hà focu annantu à i composti basati in cerium, zirconiu è ferru. I circadori successu sintetizzati è carattarizatu sti materiali, è u mudellu machine learning accurately predicted a so temperatura Curie. Stu risultatu successu rapprisenta un passu significativu versu a creazione di un metudu d'alta produzzione per u disignu di novi magneti permanenti.

L'usu di l'apprendimentu automaticu in a scuperta di novi materiali magnetichi offre una alternativa sustenibile è efficiente à l'approcciu sperimentale tradiziunale. Per risparmià tempu è risorse, stu approcciu apre a strada per u sviluppu di magneti d'altu rendiment chì utilizanu cumpunenti domestici abbundanti. I circadori di u Laboratoriu Naziunale di Ames sò impegnati à scrive l'apprendimentu automaticu infurmatu nantu à a fisica per un futuru sustenibile.

Fonte: "Predizione di l'apprendimentu automaticu infurmatu di a fisica di a temperatura di Curie è a so prumessa per guidà a scuperta di materiali magnetici funzionali" da Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk, è Yaroslav Mudryk (Chimica di i Materiali)