macOS Sonoma: ciò chì aspetta da l'ultima versione di macOS

Apple hà annunziatu a data di liberazione di macOS Sonoma, cunnisciutu ancu macOS 14, chì serà dispunibule per u publicu u 26 di settembre. Quest'ultima versione di macOS porta parechje funziunalità novi chì migliurà l'esperienza di l'utilizatori è facenu più simili à iOS.

Una di l'aghjurnamenti chjave in macOS Sonoma hè l'aghjunzione di widgets desktop, chì permettenu à l'utilizatori di Mac persunalizà i so desktop cù widgets utili è interattivi. Sta funziunalità hè statu assai pupulari nant'à i dispusitivi iOS, è avà utilizatori Mac ponu gode di a stessa comodità è funziunalità.

A videoconferenza hè diventata una parte essenziale di a nostra vita, è macOS Sonoma hà u scopu di migliurà sta sperienza cù novi funziunalità. U sistema operatore introduverà strumenti di spartera di schermu è una sovrapposizione di presentatore, chì permetterà à i parlanti di spustà davanti à una schermu spartuta durante e videochiamate.

Safari, u navigatore predeterminatu in macOS, riceverà ancu aghjurnamenti significativi in ​​Sonoma. Unu di l'aghjunzione notevuli hè i profili di u navigatore, chì permette à l'utilizatori di creà diversi gruppi di marcati è persunalizà a so sperienza di navigazione in basa di e so preferenze. Inoltre, a funziunalità di ricerca in Safari serà più responsiva, chì furnisce à l'utilizatori risultati più veloci è precisi.

À stallà macOS Sonoma, vi tuccherà un dispusitivu compatible. I primi mudelli chì supportanu stu sistema operatore includenu MacBook 2018 o Mac Mini, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019, o Mac Studio 2022. Hè impurtante per assicurà chì u vostru aparechju scontra i requisiti minimi à prufittà di i funziunalità aghjurnata è migliurà chì offre Sonoma.

In cunclusione, macOS Sonoma prumetti di purtà e funzioni novi eccitanti è miglioramenti à l'utilizatori di Mac. Cù widgets desktop, capacità di videoconferenza mejorate, è un navigatore Safari più responsivo, questa ultima versione di macOS furnisce una sperienza d'utilizatore megliu è una integrazione più stretta cù i dispositi iOS.

Definizione:

- macOS: Una seria di sistemi operativi sviluppati da Apple Inc. per i so computer Macintosh.

- Sonoma: U nome in codice per l'ultima versione di macOS, cunnisciutu ancu macOS 14.

- iOS: U sistema operatore mobile sviluppatu da Apple Inc. per i so dispositi iPhone, iPad è iPod Touch.

