Adieu à Lou Rabito, stimatu assistente editore di sport è innovatore digitale in The Inquirer

Lou Rabito, un membru apprezzatu di a famiglia The Inquirer, sfortunatamente hè mortu u 7 di settembre à l'età di 61 anni da u cancer metastaticu di l'appendice. In i so 33 anni in The Inquirer, Rabito hà tenutu varii ruoli, cumprese assistente di editore di sport, reporter, editore di notizie suburbane è pruduttore digitale. Hà fattu cuntributi significativi à a publicazione, ghjucà un rolu pivotale in a trasfurmazioni da un ghjurnale stampatu solu à una piattaforma digitale di successu.

Unu di i grandi rializazioni di Rabito hè stata a creazione di a sezione sportiva di u liceu Rally in 2009. Supervisò una squadra di scrittori, reporter freelance, fotografi è videographers, chì coprenu più di 100 liceu in u Sud-Est di Pennsylvania è South Jersey. Cunnisciuta per e so meticulose cumpetenze di editazione è a capacità di gestisce e scadenze di notte cun calma, Rabito era assai rispettatu da i so culleghi. A so natura tranquilla è l'attitudine di sustegnu hà inspiratu parechji, rendendu u so tempu à The Inquirer memorable.

A dedizione di Rabito à u so mistieru era evidenti in u so impegnu à migliurà u travagliu di quelli chì l'intornu. Hà furnitu guida è mentorship, sempre incuraghjendu i so scrittori à stringhje per l'eccellenza. L'anzianu cullega Matt Breen crede à Rabito cum'è sia editore è maestru, spinghjenduli à migliurà constantemente. L'amore di Rabito per u ghjurnalismu si stende fora di u so travagliu in The Inquirer. Hà travagliatu prima in u Registru di u Contea di Orange, Pasadena Star-News, è United Press International, lascendu un impattu durabile in l'industria.

Fora di u travagliu, Rabito hà apprezzatu a so famiglia, affissendu orgogliosamente e foto di e so figliole nantu à a so scrivania è sparte e storie di a so moglia è a famiglia cù tutti quelli chì si fermavanu per una chat. Era un maritu, babbu è missiavu amante, è a so famiglia hà tenutu un locu speciale in u so core. Rabito serà ricurdatu cum'è un individuu di cori gentile chì hà sempre struitu per fà u so megliu è fà una diferenza pusitiva in a vita di l'altri.

