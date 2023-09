Logitech presenta a Webcam Reach cù Bracciu Articulatu Flessibile

Logitech hà appena annunziatu a so ultima webcam chjamata Reach, cun un bracciu flessibile è articulatu. Stu cuncepimentu innovativu permette un muvimentu faciule è ancu filmati video rivolti in sfondate, facendu perfettu per presentazioni di mostra è dicenu micca digitale. L'angolo discendente di a camera permette à l'utilizatori di catturà video di l'uggetti nantu à i so scrivanie, facendu l'ideale per riunioni remoti interattive, tutori in linea, livestreams è diverse altre presentazioni.

Per assicurà un posizionamentu ottimale, Logitech ricumanda chì l'utilizatori ponu prima u cuntenutu chì volenu mustrà, è poi aghjustate a camera in cunseguenza. A webcam hà parechji assi di articulazione, simili à un stand di microfonu, chì furnisce una versatilità aumentata in catturà diversi punti di vista. Dispone di un buttone per u muvimentu verticale, una funzione di zoom senza perdita finu à 4.3x, è un grip per l'aghjustamenti verticali. A webcam include ancu indicatori di guida integrati per aiutà à mantene l'imaghjini in verticale mentre a camera si move.

A webcam Reach hè una versione rinfurzata di u famosu Streamcam di Logitech, chì presenta una ottica di vetru mejorata è una nova funzione di autofocus intelligente. Offre capacità video 1080p / 60fps è furnisce una sperienza plug-and-play cunnessendu via USB è integrendu perfettamente cù a maiò parte di l'urdinatori è e plataforme di streaming. Inoltre, vene cun una pinza di bordu à pocu prufilu per una sperienza d'utilizatore più compatta.

Logitech ùn hà micca divulgatu i prezzi esatti è i dettagli di dispunibilità per a webcam Reach. Tuttavia, i primi adoptanti ponu aspittà un prezzu scontu trà $ 300 è $ 400, secondu un sondaghju nantu à u situ ufficiale. In particulare, Logitech utilizerà Indiegogo Enterprise per finanzià a camera, invece di i canali tradiziunali di vendita. Sfortunatamente, u supportu di a webcam ùn serà micca dispunibule separatamente, postu chì Logitech hà u scopu di furnisce una soluzione end-to-end piuttostu cà solu una muntagna.

Al di là di a so divisione di càmera, Logitech hà recentemente fattu avanzamenti in altre aree. Questu include una linea rinfrescata di tastiere Pebble è un aghjurnamentu di u mouse di ghjocu G Pro X Superlight.

Fonti: The Verge, Logitech.