Logitech presenta u Reach: Una Webcam Versatile per Presentazioni Remote è Livestreams

Logitech hà annunziatu u lanciu di a so nova webcam, Reach, pensata per riunioni remoti interattive, tutori in linea, livestreams è presentazioni. A caratteristica spiciale di u Reach hè u so bracciu flessibile è articulatu, chì permette un muvimentu faciule è ancu filmati video rivolti in u pianu.

Cù u Reach, Logitech hà u scopu di furnisce una soluzione per presentazioni non-digitali show-and-tell induve l'utilizatori ponu comodamente catturà video di l'articuli nantu à a so scrivania. L'articulazione di a camera segue parechji assi, offrendu una versatilità aumentata in catturà u cuntenutu video. Inoltre, Reach offre un muvimentu verticale è un zoom senza perdita finu à 4.3x, assicurendu chì l'utilizatori ponu presentà u so cuntenutu in modu efficace.

A camera stessa hè una versione rinfurzata di u famosu Logitech Streamcam, cun ottica di vetru mejorata è una nova funzione di autofocus intelligente. Offre capacità video 1080p / 60fps è furnisce una sperienza plug-and-play, cunnetta via USB è integrazione perfetta cù a maiò parte di l'urdinatori è e plataforme di streaming. U Reach vene ancu cù una pinza di bordu di pocu prufilu per una sperienza d'utilizatore compatta è simplificata.

Ancu s'ellu Logitech ùn hà micca divulgatu i prezzi è i dettagli di dispunibilità per u Reach, i primi adoptatori sò offerti un puntu di prezzu scontu di $ 300 à $ 400 attraversu una campagna Indiegogo Enterprise. A cumpagnia hà decisu di finanzà a camera attraversu sta piattaforma piuttostu cà i mezi tradiziunali. U capu di produttu di Logitech, Gaurav Bradoo, hà dichjaratu chì a ricerca di u mercatu li hà purtatu à offre una soluzione end-to-end piuttostu cà una muntagna standalone.

Logitech cuntinueghja à fà passi in parechji spazii, cù l'aghjurnamenti recenti di a so linea Pebble di tastiere è a liberazione di u mouse di ghjocu G Pro X Superlight.

Fonte: [The Verge] (fonte)