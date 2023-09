Introducendu u Logitech Reach: Una Camera Articulata Rivuluzionaria

Logitech hà svelatu a so ultima innovazione, u Logitech Reach, una camera articulata rivoluzionaria pensata per rinfurzà l'esperienze di l'utilizatori durante presentazioni in persona, classi, teleconferenze è sessioni di streaming.

L'ispirazione di u Logitech Reach nasce da l'osservazione di e sfide chì l'utilizatori affrontanu quandu sparte cuntenutu micca digitale. Logitech hà realizatu una ricerca estensiva è hà nutatu chì l'individui si stallanu per l'equipaggiu esistenti subpar, recurrenu à juggling parechji dispositi, o navigà in prucessi di produzzione cumplessi. U Logitech Reach hà u scopu di superà questi ostaculi permettendu à l'utilizatori di manipulà senza sforzu a camera in diverse direzzione mentre sparte u cuntenutu.

E caratteristiche chjave di u Logitech Reach includenu una qualità video eccezziunale à 1080p / 60fps, simile à l'anziana Logitech Streamcam. Cù l'incorporazione di l'ottica di vetru avanzata è un zoom senza perdita di 4.3x cù autofocus, sta camera assicura chì ancu i più minimi dettagli sò enfatizzati. Inoltre, l'utilizatori anu a libertà di spustà a camera sia in orizzontale sia in verticale, offrendu una flessibilità senza pari.

Logitech hà prioritizatu a cunvenzione è a facilità d'utilizatore cù u Logitech Reach. A camera vanta una cunfigurazione plug-and-play diretta via USB è hè cumpatibile cù a maiò parte di i PC è e plataforme di streaming, facendu facilmente accessibile per una larga gamma di utilizatori.

Per prumove a so entrata in u mercatu, Logitech hà assuciatu cù a piattaforma Indiegogo Enterprise. Questa cullaburazione strategica permette l'accessu anticipatu à u Logitech Reach, inseme cù i prezzi scontati per i primi adoptatori. Attraversu stu approcciu, Logitech hà u scopu di cullà un preziosu feedback di l'utilizatori per rinfurzà continuamente a prestazione di a camera.

Sè vo site ansiosu di spiegà l'ultima offerta di Logitech, u Logitech Reach, pudete iscrizzione per l'aghjurnamenti riguardanti a so liberazione è stà infurmatu nantu à potenziali offerte à tempu limitatu nantu à u situ web ufficiale di Logitech.

Fonti:

- Comunicatu di stampa Logitech Reach

- U situ web di Logitech