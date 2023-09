A Società Umana per Tacoma & Pierce County Migliura l'accessibilità di u situ web cù Recite Me Assistive Technology

A Società Umana per Tacoma & Pierce County hà fattu un passu versu l'inclusività offrendu una sperienza in linea inclusiva attraversu a tecnulugia di assistenza Recite Me. Questa mossa hà per scopu di caccià e barriere è furnisce l'accessu à u cuntenutu è i servizii in linea per tutti i visitatori di u situ web.

In cunfurmità cù a strategia di diversità è d'inclusione di u rifugiu, i novi strumenti d'accessibilità è di supportu linguisticu permettenu à i visitatori di persunalizà a so sperienza digitale. Questu hè particularmente benefiziu per e persone cù disabilità, difficultà d'apprendimentu, disabilità visuale, è quelli chì a prima lingua ùn hè micca l'inglese. Questi arnesi indirizzanu i bisogni di più di 25% di a pupulazione chì ponu scontru ostaculi quandu navigà in u situ web di u rifugiu.

A barra di strumenti di assistenza Recite Me, presentata in u situ web di a Società Umana per Tacoma & Pierce County, offre una gamma di funzioni. Questi includenu funziunalità di lettura di schermu, aiuti di lettura multipli, opzioni di stile persunalizabili, è una funzione di traduzzione in diretta à dumanda. Cù supportu per più di 100 lingue, cumprese 65 opzioni di testu à voce, a barra di strumenti assicura chì tutti i visitatori ponu accede à l'infurmazioni è i servizii di u rifugiu senza prublemi.

Leslie Dalzell, CEO di a Società Umana per Tacoma & Pierce County, enfatiza l'impurtanza di creà un ambiente inclusivu induve i membri di a cumunità si sentenu benvenuti è inclusi. L'aghjunzione di a toolbar estende a portata di i so servizii di supportu è aiuta à mantene più animali è famiglie inseme.

In u mondu digitale d'oghje, e barriere d'accessu ponu svantaghju l'individui chì mancanu di e strumenti necessarii per navigà in u cuntenutu in linea in modu efficace. Ross Linnett, Fundatore è CEO di Recite Me, sottolinea l'impurtanza di furnisce una sperienza in linea inclusiva chì risponde à i bisogni di tutti l'individui. Cù più urganisazioni chì aduttenu strumenti di accessibilità, diventa più faciule per quelli chì facenu ostaculi in linea per accede à l'infurmazioni è i servizii senza soluzione.

Per scopre l'uttellu di supportu di l'accessibilità di u rifugiu, visitate u situ web di a Società Umana per Tacoma & Pierce County è cliccate nantu à l'opzione "Strumenti di accessibilità" in cima à a destra di a pagina.

Fonti: A Società Umana per Tacoma & Pierce County