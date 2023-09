Herr Memorial Library prumove l'inclusione digitale durante a settimana di l'inclusione digitale

A Biblioteca Herr Memorial in Mifflinburg hè dedicata à prumove l'equità digitale è l'inclusività in a cumunità. Cum'è parte di a Settimana di l'Inclusione Digitale, chì si svolgerà da u 2 d'ottobre à u 6 d'ottobre, a biblioteca urganizeghja una seria di avvenimenti speciali per educà è empowering l'individui nantu à i vantaghji di l'inclusione digitale.

L'inclusione digitale si riferisce à u sforzu per assicurà chì tutti l'individui, indipendentemente da u so status socio-ecunomicu, anu accessu è a capacità di utilizà e tecnulugia di l'infurmazione è di a cumunicazione (TIC) cum'è l'urdinatori è l'internet. U scopu di colma a fractura digitale, offre uguali opportunità à l'individui chì altrimenti ponu esse lasciati in u mondu sempre più digitale.

Durante a settimana di l'inclusione digitale, a Biblioteca Herr Memorial accoglierà diversi avvenimenti per prumove l'inclusione digitale. Questi avvenimenti ponu include workshop nantu à e cumpetenze informatiche basiche, a sicurezza in Internet è e risorse in linea per a ricerca è l'apprendimentu. Fornendu queste opportunità educative, a biblioteca hà u scopu di facultà i membri di a cumunità per migliurà a so alfabetizazione digitale è diventanu più cunfidenti è competenti in l'usu di e tecnulugia digitale.

A participazione di a biblioteca in a Settimana di l'Inclusione Digitale si allinea cù a so missione di serve cum'è risorsa è locu di riunione per tutti i membri di a cumunità. Prumottendu l'equità digitale è l'inclusività, a biblioteca travaglia per riduce a divisione digitale è assicurendu chì tutti anu accessu à l'opportunità è e risorse offerte da l'era digitale.

In generale, a Settimana di Inclusione Digitale in a Biblioteca Herr Memorial hè una iniziativa impurtante chì hà da scopu di educà è di responsabilizà l'individui nantu à i benefici è l'impurtanza di l'inclusione digitale. Incuraghjendu l'equità digitale in a cumunità, a biblioteca hà un impattu significativu in a vita di i so patroni, dendu l'arnesi è e cumpetenze necessarii per prosperà in u mondu digitale.

Fonti:

- Settimana di l'Inclusione Digitale: Prumove l'Equità Digitale è l'Inclusività. Ritruvatu da [fonte]

- "L'inclusione digitale cerca di assicurà chì tutti l'individui anu accessu è a capacità di utilizà e tecnulugia di l'infurmazione è di a cumunicazione". (Settimana di l'Inclusione Digitale: Prumove l'Equità Digitale è l'Inclusività)