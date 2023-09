U LG MAGNIT 4K Ultra HD Display: una lussuosa sperienza di intrattenimentu in casa

U LG MAGNIT 4K Ultra HD Display hà fattu u so debut assai attesu à l'Expo CEDIA 2023, abbagliendu i participanti cù a so visuale mozzafiata è u so design elegante. Per i pruprietarii di casa di lussu, sta visualizazione avanzata offre una sperienza di intrattenimentu in casa veramente immersiva.

Cù una dimensione di schermu massiccia di 118 inch, u LG MAGNIT si distingue cum'è un mudellu di lussu bramatu in u segmentu di u cinema in casa è l'arte digitale. Posizionatu trà u LG MAGNIT 136-inch residenziale Micro LED display è u 97-inch LG SIGNATURE OLED M TV wireless, sta visualizazione furnisce una sperienza di visualizazione impressiunanti chì supera l'aspettattivi.

Dotatu di un prezzu altu di $ 237,000, u LG MAGNIT offre una ripruduzzione di culore eccezziunale, chiarezza è cuntrastu. A so risoluzione 4K, u pitch di 0.6 mm di pixel, è a tecnulugia LED di chip-on-board (COB) di punta assicura una visualizazione nitida è vibrante. Inoltre, a visualizazione presenta un processu rinfurzatu da l'AI è funziona nantu à a piattaforma webOS smart TV amichevule.

Una caratteristica notevole di LG MAGNIT hè u so display Micro LED. Sta tecnulugia innovativa, basata nantu à a tecnulugia avanzata di diodi emettitori di luce (DVLED) di LG, furnisce fonti di luce individuali per ognunu di i so 8 milioni di pixel più. Questu permette à a visualizazione di ottene neri puri è un altu cuntrastu disattivendu i pixel in e zone di l'imagine chì sò neri. Cù a compatibilità HDR 10 è HDR 10 Pro, LG MAGNIT offre una gamma dinamica rinfurzata per una sperienza visuale ancu più captivante.

L'installazione di LG MAGNIT hè fatta incredibilmente còmuda per integratori LG MAGNIT certificati. U disignu simplice di dui armadi di u display permette una cunfigurazione rapida è efficiente, superendu u prucessu di stallazione di altri display LED modulari. Inoltre, a visualizazione integra a tecnulugia AirPlay 2 è Miracast, chì permette u streaming wireless da parechji dispositi, cumprese iOS, Android, macOS è Windows 10.

Cù e so vaste opzioni di cunnessione, u LG MAGNIT offre flessibilità quandu si tratta di cunnette i dispositi esterni. Dispone di quattru porti HDMI, audio digitale, dui porti USB, un portu RS232C è più. A visualizazione vene ancu pre-caricata cù app di streaming populari cum'è YouTube, Disney + è Prime Video, rendendu a configurazione iniziale una brisa.

Per compie a lussuosa sperienza di intrattenimentu in casa, LG MAGNIT presenta sistemi audio da a famosa marca Bang & Olufsen. Questa cullaburazione assicura una qualità di sonu eccezziunale per cumplementà i visuali stupendenti.

Cù una garanzia di basa di 2 anni, chì pò esse allargata à 5 anni, LG MAGNIT assicura chì i clienti ponu gode di u so investimentu cun tranquillità.

In cunclusione, u LG MAGNIT 4K Ultra HD Display offre una sperienza visuale senza rivali per i pruprietarii di lussu. Cù a so dimensione espansiva, a tecnulugia avanzata, u prucessu di stallazione senza saldatura è e funzioni impressiunanti, sta visualizazione stabilisce un novu standard per l'intrattenimentu in casa.

