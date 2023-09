Più di 50 innovazioni chì formanu u futuru di l'industria di u retail

Sicondu GlobalData Technology Foresights, u futuru di l'industria di u retail serà furmatu da più di 50 spazii d'innuvazione. Queste innovazioni seguenu una curva in forma di S, partendu da l'emergenza iniziale, accelerà l'adopzione, prima di stabilizzà infine è ghjunghje à a maturità. Hè essenziale per identificà induve l'innuvazioni sò in questa curva per capisce u so livellu attuale di adopzione è a so traiettoria futura.

In a tappa di l'innuvazione emergente, tecnulugie disruptive cum'è a fabricazione digitale à dumanda, l'ottimisazione di planogrammi è a compra assistita da AR guadagnanu trazione. Sti tecnulugii sò in i so primi stadi di appiecazione è deve esse monitoratu strettamente. Per d 'altra banda, l'accelerazione di e zone d'innuvazione cum'è a persunalizazione basata in u locu, i lookbooks persunalizati è l'auto-checkout sò in una adopzione stabile. Infine, i zoni d'innuvazione in maturazione cum'è l'assistenza à a compra in magazzini è a persunalizazione di a signalizazione digitale sò avà ben stabiliti in l'industria.

Una zona di innovazione chjave in u retail hè a fabricazione digitale à dumanda. Questa pratica utilizeghja tecnulugia cum'è u disignu assistitu da computer è a stampa 3D per creà prudutti adattati per i bisogni individuali di i clienti. A fabricazione digitale nantu à a dumanda ottimizeghja i flussi di travagliu è elimina a necessità di strumenti o stampi convenzionali. L'analisi di GlobalData revela chì ci sò più di 30 cumpagnie implicate in u sviluppu è l'applicazione di a fabricazione digitale nantu à a dumanda, cumpresi i venditori di tecnulugia, e cumpagnie di vendita stabilite è e start-ups.

Trà i principali filers di brevetti in u spaziu di fabricazione digitale à dumanda sò Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Best Apps è eBay. Queste cumpagnie sò pioniere in l'usu di a tecnulugia per rinfurzà l'esperienze di i clienti. Per esempiu, Levi Strauss hà criatu un outlet pop-up in Miami chì presentava attributi futuristici è permettenu à i cumpratori di persunalizà u so paru di jeans, cù u disignu cumpletu in solu 90 minuti.

A fabricazione digitale à dumanda furnisce flessibilità à i rivenditori, aiutendu à riduce i costi è à migliurà l'efficienza operativa. Utilizendu l'ultime tecnulugia per fabricà prudutti persunalizati, i venditori ponu offre una satisfaczione superiore è impegnà i clienti à un livellu più profundo. Cumpagnia cum'è Global Technology Services, Meta Platforms, è Accenture sò di punta in quantu à a diversità di l'applicazioni, mentre chì Carl Zeiss Stiftung, Coupang è Levi Strauss anu a più alta portata geografica.

Per acquistà una cunniscenza più profonda di i temi chjave è e tecnulugia chì disturbanu l'industria di u retail, accede à l'ultimu rapportu di ricerca tematica di GlobalData in Retail. L'Analytics di Brevetti di GlobalData hè a fonte principale di l'intelligenza di l'industria, chì furnisce dati, ricerca è analisi nantu à i documenti di brevetti è cuncessioni da u mondu.

Fonti:

- Previsioni tecnologiche di GlobalData

- Analisi di brevetti di GlobalData