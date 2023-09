A nova Funzione di Pagamentu Cashless suscite preoccupazioni per a privacy

Una nova funzione di pagamentu cashless introdotta da Samsung hà suscitatu preoccupazioni per a privacy trà alcuni utilizatori. A funzione permette à l'utilizatori di fà pagamenti cù i so dispositi Samsung, cum'è telefoni o orologi, eliminendu a necessità di portà soldi o carte fisiche. Mentre chì questu pò esse convenientu per alcuni, altri sò preoccupati di e putenziali implicazioni di privacy.

Certi utilizatori sprimenu a so indiferenza versu a funzione, affirmannu chì cum'è utilizatori cash chì ùn pussede micca i dispusitivi Samsung, hè irrilevante per elli. Anu ancu interrugatu a necessità di una pulitica di privacy per i soldi stessu. Tuttavia, ci sò quelli chì trovanu a situazione divertente, crede chì Samsung prubabilmente affruntà ogni prublema di privacy cù un patch in u futuru.

Per d 'altra banda, ci sò individui chì anu preoccupatu di a sicurità di fà pagamenti per mezu di i dispositi elettronici. Preferiscenu u metudu tradiziunale di pagamentu cù una carta, citendu una sperienza passata di esse arrubatu cum'è un mutivu di a so scelta. Piuttostu disegnà è scorri a so carta à u bancu, piuttostu chè di cunfidassi di i gadgets elettronichi.

Mentre chì ci sò opinioni misti in quantu à a nova funzione di pagamentu cashless, hà certamente generatu discussione trà l'utilizatori. E preoccupazioni suscitate mette in risaltu l'impurtanza di a privacy è a sicurità quandu si tratta di fà pagamenti elettronichi.

Definizione:

- Pagamentu senza soldi: Un metudu per fà pagamenti in modu elettronicu, senza l'usu di soldi fisici.

- Privacy: U dirittu di mantene l'infurmazioni persunali è l'attività prutette da l'accessu micca autorizatu o intrusione.

- Sicurezza: Misure pigliate per prutege l'individui è e so informazioni da minacce o risichi.