La-Z-Boy, l'iconica marca di mobili, hà assuciatu Jorge Calvachi cum'è direttore di insights per stabilisce una funzione di cunsumu di cunsumu per a prima volta in a so storia di quasi 100 anni. Calvachi crede chì u novu vantaghju cumpetitivu in ogni industria, cumpresu u mobili, hè u centru di u cunsumu.

Una sfida chì La-Z-Boy face hè chì hà parechje punti di toccu cù i cunsumatori attraversu diversi canali, è l'esperienza di u cliente hè tipicamente hibrida. Calvachi hà truvatu chì i cunsumatori piglianu più tempu per fà una compra di mobili, cù a navigazione in linea seguita da teste in a tenda per cunsulazione chì hè una parte significativa di u viaghju. Tuttavia, l'esperienze trà digitale è in-store ùn sò micca stati cunsistenti.

Per affruntà sta sfida, Calvachi crea un centru di sperienza di u cliente cù l'aiutu di InMoment, una cumpagnia di sperienza di u cliente. Aggregaranu dati da i canali digitale cum'è un puntu di partenza è incorpore gradualmente dati da altri punti di toccu. L'obiettivu hè di avè una vista olistica di u viaghju di u cliente per piglià megliu decisioni organizzativi.

Mentre l'implementazione tecnica ùn pò micca esse difficiule, guidà l'adopzione di a suluzione in una urganizazione longa stabilita hè a vera sfida. Calvachi è InMoment sò focalizati nantu à ottene l'acquistu da i parti interessate per assicurà una implementazione successu.

L'ultima misura di successu per La-Z-Boy hè di furnisce una sperienza tutale per u cliente, piuttostu cà solu cuncentrazione in cunversione è crescita di entrate.

Fonti:

- MarTech Oghje