KTM teste u chassis in fibra di carbone in MotoGP

KTM hà recentemente pruvatu un chassis in fibra di carbonu in MotoGP, una mossa chì puderia scuzzulate a cumpetizione è stabilisce una nova tendenza in u campionatu. Mentre chì i chassis di fibra di carbonu ùn sò micca un cuncettu novu in MotoGP, un quadru cumpletu fattu di u materiale ùn hè micca statu utilizatu da quandu Ducati hà fattu cusì cù e so biciclette 2009, 2010 è 2011.

KTM hè stata cunnisciuta per u so usu di chassis trellis in acciaio, un disignu chì hè statu una parte di l'ADN di a marca austriaca. Malgradu i suggerimenti chì KTM deve passà à un quadru d'aluminiu cum'è l'altri fabricatori, a squadra hè stata ferma è cuntinuò cù u so chassis à trellis d'acciaio. Sta determinazione hà pagatu, postu chì KTM hà vintu a so prima corsa di MotoGP in 2020.

Tuttavia, KTM hè avà esploratu l'usu di un chassis di fibra di carbonu. In i testi recenti, u 31 volte vincitore di a MotoGP Dani Pedrosa hà finitu e duie sessioni d'eserciziu nantu à un quadru di fibra di carbonu è hà finitu terzu in generale. Pedrosa hà elogiatu u novu chassis, dicendu chì u sintimu hè diversu è chì anu sempre pruvatu è raccoglie infurmazioni.

L'ughjettu di u chassis di fibra di carbonu, cum'è qualsiasi altru chassis, hè di migliurà a rotazione è l'aderenza. Questa hè stata una zona di debule per i piloti di KTM in l'ultimi anni, è a squadra spera chì u novu chassis furnisce i migliuramenti necessarii. Hè difficiuli di quantificà l'esattu guadagnu di prestazione di u chassis di fibra di carbone in questa tappa, ma u fattu chì Pedrosa hà finitu solu 0.155 seconde daretu à u capu in a pratica mostra prumessa.

U sviluppu di a tecnulugia di chassis in MotoGP hè diventatu sempre più impurtante, soprattuttu se l'aerodinamica è altri dispositi sò ristretti in i regulamenti futuri. U prossimu passu di KTM cù u chassis in fibra di carbonu serà determinatu dopu una prova à Jerez, induve Jack Miller è Brad Binder anu l'uppurtunità di pruvà.

Questa mossa di KTM rapprisenta a vuluntà di i fabricatori europei di innuvà è di scopra e tecnulugia novi, mentre chì certi rivali giapponesi cum'è Honda è Yamaha luttanu per adattà. Ùn saria micca surprisante di vede frames in fibra di carbone in i garage di ogni fabricatore vene a prossima stagione di MotoGP.

