KPMG stabilisce u Gruppu di IA è Innovazione Digitale, Nomina Steve Chase cum'è Vicepresidente

KPMG LLP, l'impresa di audit, fiscali è cunsiglii di i Stati Uniti, hà annunziatu a creazione di un gruppu di IA è Innovazione Digitale, chì serà guidatu da Steve Chase, u novu vicepresidentu numinatu. Questa mossa mette in risaltu l'impegnu di KPMG à abbraccià e tecnulugia emergenti è à favurizà l'innuvazione in a cumpagnia.

L'istituzione di u gruppu AI è Innovazione Digitale vene in un mumentu chì l'intelligenza artificiale (AI) hè pronta per disturbà diverse industrii, cumpresi i servizii prufessiunali. Tuttavia, KPMG ricunnosce chì l'implementazione responsabile di l'IA pò ancu presentà opportunità significative di crescita.

"L'IA serà disruptiva per KPMG è i servizii prufessiunali, per i clienti in tutte l'industrii è per a sucietà più largamente; Tuttavia, l'IA responsabile presenta ancu opportunità tremende ", hà dettu u presidente è CEO di KPMG, Paul Knopp.

Steve Chase, in u so novu rolu, guidà i sforzi per investisce è incubate novi servizii è suluzioni per i clienti, integrà e tecnulugia emergenti in i servizii esistenti, trasfurmà l'operazioni interne, è assicura chì KPMG mantene a guvernanza di punta è l'usu rispunsevule di l'IA.

Chase superviserà ancu u Centru di Eccellenza AI di KPMG, chì includerà i servizii di clientella AI di KPMG, u Laboratoriu di Innovazione AI, è principii è pulitiche di usu rispunsevule.

"Oghje hè un mumentu di spartimentu per KPMG, è sò onoratu di piglià stu novu rolu", disse Chase. "Avemu una squadra di classe mundiale chì accelerà l'innuvazione in KPMG, furnisce un focusu urgente è fermu à cumu trasfurmemu KPMG attraversu l'adopzione sistemica di AI, dati è tecnulugia emergenti".

Questu annunziu seguita parechji altri movimenti significativi di KPMG per abbraccià l'AI. Questi includenu l'implementazione di capacità AI generative à tutti l'impiegati, chì li permettenu di travaglià più veloce è strategicamente, è alleanze ampliate cù Google è Microsoft.

Steve Chase hà guidatu in precedenza a pratica di Cunsulenza di KPMG per l'ultima decada, è cù a so transizione à u gruppu AI è Innovazione Digitale, Atif Zaim diventerà u prossimu Leader di Consulting per KPMG Advisory.

KPMG LLP hè a cumpagnia di i Stati Uniti di l'urganizazione glubale KPMG, chì opera in 143 paesi è territorii in u mondu. KPMG hè largamente ricunnisciutu per u so impegnu à u serviziu di a cumunità, l'inclusione è a diversità, è l'eradicazione di l'analfabetismu di a zitiddina.

