Cheater hà urdinatu à pagà $ 500,000 in danni basati nantu à i diritti d'autore è pruibitu da Bungie Games

Riassuntu: Un ghjudice hà urdinatu à un ingannatore seriale in u ghjocu Destiny 2 à pagà $ 500,000 in danni basati nantu à i diritti d'autore è à esse pruibitu permanentemente di cumprà, ghjucà o streaming ghjochi Bungie. U ghjudiziu di accunsentu, accunsentutu da i dui partiti, hà truvatu chì l'usu di l'accusatu di u software ingannatu in u ghjocu violava a lege federale di copyright. U ghjudice hà ancu impostu danni supplementari per a creazione di l'accusatu di novi cunti per evità i pruibizioni è per ogni login micca autorizatu, risultante in un totale di almenu $ 2,000 per login. In più di e penalità finanziarie, l'accusatu hè pruibitu di pussede un software ingannatu assuciatu à u ghjocu, cumprà o vende cunti è emblemi di Bungie, è utilizendu URL è siti web associati. L'ordine di u ghjudice impone ancu à l'accusatu di chjude qualsiasi rete suciale, spartera video, o cunti di messageria digitale dedicati à prumove o discutiri e so attività di tradimentu.

In una decisione significativa chì pò avè ripercussioni per i cheaters di u ghjocu, un ghjudice hà rignatu in favore di Bungie, u sviluppatore di u ghjocu Destiny 2, in una demanda contru un serial cheater. L'accusatu, Luca Leone, avia evitatu parechje interdizioni di cunti è ancu fattu minacce contr'à l'impiegati di Bungie. U ghjudice, Richard Jones, hà truvatu chì l'usu di Leone di u software di ingannà custituiscenu una violazione di copyright di Destiny 2.

A decisione di u ghjudice hè stata centrata intornu à a "sovrapposizione grafica" di u software cheat è u so usu di "codice inject [ed]", chì sò stati cunsiderati per creà un travagliu derivatu micca autorizatu chì violava a lege federale di copyright. U ghjudiziu hà totalizatu $ 500,000 in danni, cù $ 150,000 assignati per ognuna di e duie opere violate.

I tentativi di Leone per aggira i pruibizioni è impegnà in un ghjocu micca autorizatu hà ancu cuntribuitu à i danni imposti. Creendu novi cunti è tentativu di optà fora di l'accordu di licenza di u ghjocu cum'è minore, Leone hà violatu i diritti d'autore di Bungie cù ogni login sussegwenti. L'ordine di u ghjudice stipulava danni supplementari di $ 2,000 per ognunu di "almenu 100" tali logins.

Ùn solu a sentenza impone penalità finanziarie significative, ma include ancu una prohibizione permanente à Leone di accede à qualsiasi ghjocu Bungie. Questa prohibizione si estende à l'acquistu, u scaricamentu, u ghjocu, u streaming è l'interazzione cù i ghjochi di Bungie. Leone hè ancu pruibitu di pussede o di prumove un software di truccu assuciatu cù u ghjocu, è ancu di cumprà o vende cunti è emblemi di Bungie. Inoltre, Leone deve cessà l'usu di URL è siti web in relazione cù e so attività cummerciale illecite.

Per assicurà u rispettu di u ghjudiziu, Leone hè obligatu à disattivà, caccià, o chjude ogni rete suciale, spartera video, o cunti di messageria digitale sottu u so cuntrollu chì sò dedicati à prumove o discussioni di e so attività di tradimentu.

Questa sentenza serve cum'è un avvertimentu per i cheaters in a cumunità di i ghjoculi è mette in risaltu e cunsequenze legali chì ponu risultatu da a violazione di copyright è l'abusu di software di truccu.

Definizione:

- Software ingannà: Programmi o script utilizati per ottene un vantaghju ingiustu in un video game, spessu violanu i termini di serviziu di u ghjocu.

- Violazione di copyright: L'usu micca autorizatu di materiale cun copyright, cum'è software di ghjocu, senza permessu di u pruprietariu di copyright.

Fonti:

- Articulu fonte scrittu da Kyle Orland per Ars Technica