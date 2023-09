L'iPhone 15 May Face Sfide cù u Guvernu Cinese è Mancanza di Aghjornamenti Materiali, dice JP Morgan

L'impresa d'investimentu JP Morgan hà rivisu a so opinione nantu à a prossima gamma di iPhone 15 d'Apple, affirmannu chì ùn ci hè micca miglioramenti significativi per attirà i cumpratori. L'impresa hà inizialmente elevatu u prezzu di mira d'Apple à $ 235 in Aostu, ma hà avà abbandunatu a so opinione alcista è hà riduciutu u prezzu target à $ 230. JP Morgan crede chì u ciculu di u voluminu per l'iPhone 15 serà principalmente guidatu da rimpiazzamenti è aghjurnamenti di a basa d'utilizatori esistenti, piuttostu cà qualsiasi aghjurnamenti materiali.

Sicondu JP Morgan, u cunsumadore mediu prubabilmente noterà solu un cambiamentu in a carcassa aghjurnata, cù l'iPhone 15 chì hè previstu di avè una carcassa di titaniu per i mudelli Pro invece di l'acciaio inox. A ditta suggerisce chì Apple pò implementà un aumentu di prezzu in tutti i livelli per mantene un mix di prudutti più riccu. JP Morgan crede chì l'aumentu di i prezzi nantu à tutti l'iPhone, piuttostu chè solu i mudelli Pro, impediscenu un allargamentu di a distanza in i prezzi è incuraghjenu i cunsumatori à sceglie i dispositi più altu.

JP Morgan ricunnosce ancu chì a recente prohibizione di l'iPhone trà l'impiegati di u guvernu cinese è u lanciamentu di Huawei Mate 60 Pro pò pone sfide per a quota di mercatu di Apple in Cina. Tuttavia, a ditta ùn aspetta micca chì queste restrizioni anu un impattu significativu in a prospettiva di u voluminu, postu chì e restrizioni precedenti ùn anu micca cambiatu u cumpurtamentu di compra di i cunsumatori. Tuttavia, JP Morgan suggerisce chì e restrizioni renderanu più difficiule per Apple di cuntinuà à guadagnà a quota di mercatu in Cina.

JP Morgan attribuisce a so decisione di abbassà u prezzu di u prezzu à l'aspettattivi di u voluminu bassu di l'iPhone è parechji venti in contra. L'impresa nota chì ci hè menu eccitazione di l'investitori chì porta à u lanciu di l'iPhone 15 cumparatu cù l'anni precedenti per via di limitazioni di spesa di i cunsumatori è di un paisaghju più competitivu. Mentre a maiò parte di l'analisti predice l'aumentu di u prezzu solu per i mudelli Pro, JP Morgan aspetta chì i prezzi aumenteranu in tutti l'iPhone.

