A FSA di u Giappone prupone cambiamenti fiscali per e cumpagnie di l'assi digitale

L'Agenzia di servizii finanziarii (FSA), u regulatore finanziariu di u Giappone, hà prupostu parechji cambiamenti à u codice fiscale per creà un ambiente più favurevule per l'adopzione di a tecnulugia blockchain. Una di e pruposte chjave hè a rimuzione di l'impositu di a fine di l'annu "guadagne micca realizatu" nantu à l'assi digitale per l'imprese domestiche.

Attualmente, e entità giuridiche in Giappone sò tenute à pagà l'impositu nantu à l'aumentu di u valore di i so assi digitale, ancu s'è quelli assi ùn sò micca stati cunvertiti in munita fiat. Questu hè in cuntrastu cù parechje altre ghjuridizione, induve l'imprese sò tassate solu quandu vendenu o scambià assi digitale per fiat.

A pruposta di a FSA hà u scopu di esentà l'imprese naziunali da u pesu di sta imposta annuale nantu à i guadagni micca realizati. Fendu cusì, l'agenzia spera d'incentivate più cumpagnie per invistisce in i settori di l'assi digitale è di a blockchain.

Questa mossa vene cum'è una risposta à e richieste di riforma fiscale da i difensori di l'assi digitale in Giappone. L'Associazione Blockchain di u Giappone (JBA), un gruppu di lobbying non-guvernamentale, hè stata favurizata per cambiamenti per facilità a carica fiscale nantu à l'industria di l'assi digitale domestica. Anu prupostu trè cambiamenti chjave, unu di i quali si allinea cù a pruposta di a FSA per eliminà l'impositu nantu à i guadagni non realizzati di fine di l'annu nantu à e corporazioni chì detenenu l'assi digitale.

Sta pruposta da a FSA hè prubabile di guadagnà u sustegnu di u Ministeru di l'Ecunumia, u Cummerciu è l'Industria, è ancu u Primu Ministru Giapponese Fumio Kishida, chì hà spressu l'impegnu di u so guvernu à sustene i settori Web3 è blockchain.

Questa mossa versu e riformi fiscali per e cumpagnie di l'assi digitale in Giappone riflette u ricunniscenza di u guvernu di l'impurtanza di a tecnulugia di blockchain è a so vuluntà di creà un ambiente più favurevule per a so adopzione.

