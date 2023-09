L'investituri restanu scettichi annantu à u prossimu lanciu di l'iPhone d'Apple

Sicondu l'analista Samik Chatterjee da JPMorgan, Apple face una sfida postu chì l'investituri mantenenu una prospettiva pessimista nantu à u prossimu lanciu di l'iPhone di a cumpagnia. Chatterjee hà ripetutu a so valutazione di sovrappeso nantu à l'azzioni di Apple, ma hà aghjustatu u so prezzu target à $ 230, una riduzione di $ 5. Malgradu a diminuzione, a nova previsione suggerisce sempre un potenziale aumentu di 30% da u prezzu di chjusu di u ghjornu precedente.

Chatterjee hà spiegatu in una nota chì u rendimentu di l'azzioni per u restu di l'annu hè dipendente da superà l'attuale bassa aspettativa di l'investituri in quantu à u lanciu di l'iPhone 15. L'azzioni di Apple anu digià sperimentatu una diminuzione di quasi 8.5% in questu trimestre, cù una parte significativa di perdite accadute sta settimana per via di rapporti chì suggerenu chì u persunale di u guvernu cinese pò esse pruibitu di utilizà iPhones.

Ancu s'è u prossimu lanciu di l'iPhone supera l'aspettattivi di l'investitori bassi, Chatterjee crede chì u potenziale di crescita di u stock per u restu di u 2023 serà limitatu. Questu hè attribuitu à u forte rendimentu di Apple prima di l'annu è à un multiplu di guadagni chì hè circa 61% più altu ch'è a seconda mità di 2019.

Chatterjee hà fattu un parallelu cù un scenariu precedente quandu l'azzioni di Apple anu superatu da scuntrà o superendu l'aspettattivi bassi di l'investitori per l'iPhone 11. Hà dettu chì, postu chì l'iPhone 15 ùn presenta micca aghjurnamenti significativi, a dumanda di i cunsumatori serà principalmente guidata da u desideriu di rimpiazzà. o aghjurnà i mudelli esistenti. Chatterjee hà suggeritu chì un aumentu di u prezzu in tutti i mudelli iPhone, piuttostu cà di mira solu i mudelli Pro, puderia incentivà i cunsumatori à optà per i dispositi più altu.

Malgradu queste sfide à pocu tempu, Chatterjee hà mantinutu una prospettiva pusitiva nantu à i rivenuti di l'iPhone è di i servizii d'Apple. Hà identificatu diversi catalizzatori chì puderanu cuntribuisce à a crescita di i rivenuti è u putenziale generale, cum'è a trasfurmazioni di a cumpagnia à i servizii, a crescita di a basa installata, a dirigenza tecnologica è l'implementazione di capitale flessibile.

In cunclusione, mentri l'azzioni di Apple hà affruntatu recenti scontri, Chatterjee crede chì ci sò spazii di crescita è potenziale finanziariu micca sfruttati chì sò attualmente sottovalutati da l'investituri. Cù l'aspettativa di una crescita di i guadagni à duie cifre è una potenziale rivalutazione di l'azzioni, Chatterjee resta ottimista annantu à e prospettive future d'Apple.

