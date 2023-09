Qualcomm furnisce i modem Snapdragon 5G per i futuri lanciamenti di smartphone d'Apple

U fornitore di chip mobile Qualcomm hà righjuntu un accordu cù u giant tecnulugicu Apple per furnisce Snapdragon 5G Modem RF Systems per i lanciamenti di smartphones trà 2024 è 2026. Questa cullaburazione vene in un momentu quandu Apple face sfide in Cina è hà da scopu di rinfurzà a so catena di supply in altre regioni. . Ancu se u valore di l'accordu ùn hè micca divulgatu da Qualcomm, l'esperti speculanu chì valenu miliardi di dollari.

Stu novu accordu si basa nantu à un accordu precedente firmatu trà Qualcomm è Apple in 2019, chì risolve una battaglia legale trà e duie cumpagnie. Sicondu Reuters, l'accordu di furnimentu da quellu affare cuncluderà questu annu. Questu significa chì i iPhones chì anu da esse annunziatu da Apple seranu l'ultimi à esse liberati sottu l'accordu precedente.

A cullaburazione trà Qualcomm è Apple hè significativa in l'industria di chip, postu chì Qualcomm hè un fornitore principali di chips mobile, mentri Apple hà una presenza significativa in u mercatu di smartphone. L'analista di UBS stimanu chì Qualcomm hà guadagnatu circa $ 7.26 miliardi fornitu chips à Apple in 2022.

Assicurendu a pruvista di Snapdragon 5G Modem RF Systems da Qualcomm, Apple hà u scopu di incorpore a tecnulugia 5G di punta in i so futuri mudelli di smartphone. I Sistemi Snapdragon 5G Modem RF offrenu funzioni è prestazioni avanzate, chì permettenu à Apple di furnisce una connettività mejorata è una velocità di dati più veloce à i so utilizatori.

In generale, sta cullaburazione rafforza a pusizione di Qualcomm cum'è un attore chjave in l'industria di chip mobile è assicura l'accessu d'Apple à a tecnulugia avanzata di chip per i so prossime versioni di smartphone.

