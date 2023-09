A Banca Centrale di Israele cunsidereghja l'emissione di Shekel digitale

U bancu cintrali di Israele, u Bancu d'Israele, esplora a pussibilità di emette un shekel digitale per migliurà i sistemi di pagamentu di u paese. Mentre chì a decisione di lancià un shekel digitale ùn hè micca stata presa, u bancu cintrali ferma impegnatu à spinghje a fruntiera di muniti digitale.

U bancu cintrali hà iniziatu a ricerca è a preparazione per l'emissione potenziale di un shekel digitale in nuvembre 2021, cum'è un mezzu per creà un sistema di pagamentu più efficiente. Israele avia inizialmente pensatu à emette una valuta digitale di u bancu cintrali (CBDC) à a fine di 2017, è l'enfasi recente nantu à un shekel digitale hè in linea cù i tendenzi glubale in l'ecunumia avanzata.

U guvernatore di u Bancu di Israele, Amir Yaron, hà dichjaratu chì a decisione di emette un shekel digitale hè sempre aperta, cum'è in a maiò parte di e economie avanzate. Tuttavia, u bancu cintrali hè dedicatu à stà in prima linea di l'esplorazione di CBDC è à sustene i sforzi per mudernizà i sistemi di pagamentu è u sistema finanziariu in generale.

U bancu cintrali di Israele hà digià cullaburatu cù a so controparte in Hong Kong è u Bank for International Settlements nantu à u prughjettu Sela. Stu prughjettu hà dimustratu a fattibilità di una CBDC di vendita, cumminendu l'accessibilità, a cumpetizione è a cibersecurità robusta, preservando i vantaghji di u cash fisicu.

Un shekel digitale puderia rinfurzà a cumpetizione in u sistema finanziariu di Israele, chì hè attualmente duminatu da uni pochi di grandi banche è istituzioni. U subguvernatore Andrew Abir hà enfatizatu a necessità di un campu di ghjocu à livellu chì permette à i novi entranti di offre prudutti finanziarii. L'aumentu recente di i tassi d'interessu hà evidenziatu e limitazioni di i banche esistenti in u passaghju di l'aumentu di i tassi à i saldi di i clienti, purtendu à l'insatisfazione publica.

U Bancu d'Israele ricunnosce a rapida digitalizazione di l'ecunumia è vede i pussibuli benefici di un shekel digitale. Se implementatu, u bancu cintrali hà da scopu di priorità a privacy in e transazzione digitale, assicurendu almenu u listessu livellu di privacy cum'è i metudi di pagamentu digitale esistenti.

Mentre a decisione in quantu à un shekel digitale hè ancu da esse finalizzata, u Bancu d'Israele esplora attivamente e pussibulità è stà in prima linea in a ricerca è u sviluppu CBDC.

