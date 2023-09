A Banca Centrale di Israele cunsidereghja l'emissione di Shekel digitale per mudernizà i Sistemi di Pagamentu

U bancu cintrali di Israele, u Bancu d'Israele, avanza cù i piani di introduci un shekel digitale per rinfurzà i sistemi di pagamentu di u paese. Ancu s'è u bancu ùn hà ancu piglià una decisione finale nantu à se lancià un shekel digitale, ferma impegnatu à stà in prima linea di l'esplorazione di munita digitale è sustene i sforzi per avanzà i sistemi di pagamentu è u sistema finanziariu in generale.

U Bancu d'Israele hà fattu a ricerca è a preparazione per l'emissione di un shekel digitale da nuvembre 2021. A necessità di un sistema di pagamentu più efficau hà guidatu sta iniziativa, postu chì u bancu hà ricunnisciutu i pussibuli benefici di una valuta digitale di u bancu cintrali (CBDC). ) già da 2017.

U guvernatore di u Bancu di Israele, Amir Yaron, hà enfatizatu l'impurtanza di seguità a digitalizazione di l'ecunumia è di chjude a distanza cù altre economie avanzate. Ellu hà ancu enfatizatu chì, se Israele hà da introdurre un shekel digitale, priorizzeria u mantenimentu di livelli di privacy paragunabili o potenzialmente più alti di quelli offerti da i metudi di pagamentu digitale esistenti.

U vice-guvernatore Andrew Abir hà evidenziatu u putenziale di un shekel digitale per intruduce più cumpetizione in u sistema finanziariu di Israele, chì hè attualmente duminatu da uni pochi di grandi banche è istituzioni. Fornendu un campu di ghjocu uguale, una CBDC puderia permette à i novi entranti di u mercatu di offre prudutti è servizii finanziarii.

U prughjettu Sela di u Bancu d'Israele, realizatu in cullaburazione cù l'Autorità Monetaria di Hong Kong è u Bancu per i Pagamenti Internaziunali, hà dimustratu a fattibilità di una CBDC di vendita. Stu prughjettu si concentra nantu à cumminà l'accessibilità, a cumpetizione è e misure di cibersecurità mantenendu i vantaghji di u cash fisicu.

A cunsiderazione di u bancu cintrali di un shekel digitale vene in risposta à a dumanda publica per un sistema finanziariu più ghjustu. L'aumentu recente di i tassi d'interessu hà evidenziatu a necessità di una cuncurrenza aumentata, postu chì i banche cummerciale ùn anu micca trasmessu cumplettamente l'aumentu di i tassi à i saldi di i so clienti, purtendu à una reazione publica.

In cunclusioni, mentri u Bancu d'Israele ùn hà ancu fattu una decisione ferma nantu à l'emissione di un shekel digitale, persegue attivamente l'esplorazione è u sviluppu di una munita digitale per mudernizà i sistemi di pagamentu è prumove un paisaghju finanziariu più competitivu in u paese.

Fonti:

- Titulu di l'articulu: U bancu cintrali di Israele pensa à un shekel digitale, parla di l'innuvazione CBDC

- Fonte: CoinTelegraph.com