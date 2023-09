iQOO 12: Nuvelli rumuri è fughe di superficia annantu à u futuru Smartphone

By

L'iQOO 12, u successore di l'iQOO 11, hè digià in giru in u rumore. L'ultimi rapporti suggerenu chì u prossimu dispositivu presenterà alcune specificazioni impressiunanti, cumprese un display OLED d'alta risoluzione, una putente configurazione di càmera, è capacità di carica rapida.

Sicondu Digital Chat Station, una fonte affidabile da a Cina, l'iQOO 12 vantarà un display OLED E2 di risoluzione "7K" cù una freccia di rinfrescante di 144 Hz. Questu significa chì l'utilizatori ponu aspittà un display QHD cù visuale liscia è croccante. Inoltre, si dice chì u dispusitivu hà un quadru di metallu è un sensore di impronte digitali in-display ultrasonico per un sbloccare còmuda è sicura.

U sistema di càmera nantu à l'iQOO 12 hè prevista per esse un puntu maiò. Si dice chì a camera posteriore principale utilizeghja u sensore OmniVision OV50H, cù una risoluzione di 50 MP è una dimensione di pixel di 1.2µm. Inoltre, u dispusitivu pò include una camera zoom periscope 64 MP cù u sensor OmniVision OV64B. Questa configurazione prumette capacità fotografiche impressiunanti cù scatti dettagliati è zoomati.

I rumuri suggerenu ancu chì l'iQOO 12 supportarà a carica di cablata 200W, chì indica a presenza di una bateria grande. A capacità esatta di a bateria ùn hè ancu stata divulgata, ma hè prevista per esse "super grande" per accoglie i requisiti di energia esigenti.

Mentre chì nisuna data di liberazione ufficiale hè stata cunfirmata, l'iQOO 12 hè previstu di fà a so strada à i mercati internaziunali in u primu trimestre di u 2024. I rapporti speculanu chì u dispusitivu vene in parechje mudelli, possibbilmente cumpresu un iQOO 12 standard è un iQOO più avanzatu. 12 Pro. Tuttavia, i dettagli furniti sopra sò principalmente ligati à u mudellu Pro, secondu l'infurmazioni attuali.

In generale, l'iQOO 12 hè diventatu un impressiunanti smartphone di punta cù funzioni avanzate di càmera, un display d'alta risoluzione è capacità di carica rapida. Cume emergenu più dettagli, i dilettanti di a tecnulugia aspettanu ansiosi l'annunziu ufficiale per vede cumu u dispusitivu hà da esse realizatu in u mondu reale.

